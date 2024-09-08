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"В матче с Украиной мы должны добиться результата, иначе мне здесь тоже нечего делать": тренер Чехии – о 1:4 от Грузии
Считает, что проиграли как тренерская команда
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал поражение от Грузии в первом матче Лиги наций (1:4).
“Каждый имеет право нас критиковать, потому что игра была ужасной. Нам нет оправданий, мы были хуже.
Невозможно победить, если вы играете только в первые 20 и последние 10 минут. Ни один из игроков не выступил оптимально. Как тренерская команда мы проиграли 1:4.
Это беспорядок, это было совсем не хорошо, но кричать на игроков сейчас нет смысла. У меня была короткая речь, игроки тоже побеседовали между собой. У тренеров есть всего три дня, чтобы взять реванш, мы должны увидеть на поле совсем другую команду.
В матче с Украиной мы должны добиться результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это совершенно понятно. Мы должны показать совершенно другое лицо и игру. Должен быть совершенно другой энтузиазм игроков.
Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Мы должны исправить вчерашнюю игру. Мы сами в этом виноваты. Выйти из этого мы тоже должны сами, никто нам не поможет”, – сказал Гашек.
Гашек возглавляет чехов с января этого года. Его подопечные выиграли четыре товарищеских матча в марте и июне, а на Евро-2024 набрали одно очко в трех встречах и заняли последнее место в группе.
Чехия и Украина сыграют 10 сентября в Праге. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по Киеву.
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