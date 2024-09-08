  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. "В матче с Украиной мы должны добиться результата, иначе мне здесь тоже нечего делать": тренер Чехии – о 1:4 от Грузии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В матче с Украиной мы должны добиться результата, иначе мне здесь тоже нечего делать": тренер Чехии – о 1:4 от Грузии

Лига наций УЕФА

Считает, что проиграли как тренерская команда

"В матче с Украиной мы должны добиться результата, иначе мне здесь тоже нечего делать": тренер Чехии – о 1:4 от Грузии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал поражение от Грузии в первом матче Лиги наций (1:4).

“Каждый имеет право нас критиковать, потому что игра была ужасной. Нам нет оправданий, мы были хуже.

Невозможно победить, если вы играете только в первые 20 и последние 10 минут. Ни один из игроков не выступил оптимально. Как тренерская команда мы проиграли 1:4.

Это беспорядок, это было совсем не хорошо, но кричать на игроков сейчас нет смысла. У меня была короткая речь, игроки тоже побеседовали между собой. У тренеров есть всего три дня, чтобы взять реванш, мы должны увидеть на поле совсем другую команду.

В матче с Украиной мы должны добиться результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это совершенно понятно. Мы должны показать совершенно другое лицо и игру. Должен быть совершенно другой энтузиазм игроков.

Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Мы должны исправить вчерашнюю игру. Мы сами в этом виноваты. Выйти из этого мы тоже должны сами, никто нам не поможет”, – сказал Гашек.

Гашек возглавляет чехов с января этого года. Его подопечные выиграли четыре товарищеских матча в марте и июне, а на Евро-2024 набрали одно очко в трех встречах и заняли последнее место в группе.

Чехия и Украина сыграют 10 сентября в Праге. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Португалия – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Норвегия - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
Украина Чехия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fotbal.cz
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости