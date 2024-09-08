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ЛН. Люксембург дома проиграл Беларуси

Лига наций УЕФА
Обновлено

Все решил один гол

ЛН. Люксембург дома проиграл Беларуси

Twitter збірної Люксембургу

UA-Футбол
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В матче второго тура Лиги наций Люксембург дома встречался с Беларусью. Поединок завершился минимальной победой гостей 0:1.

Все решил гол полузащитника Валерия Громыко на 76-й минуте.

Это был не только первый гол страны-террориста в этом году, но и дебютная победа. До этого белорусы трижды проиграли и дважды сыграли в нулевую ничью.

После двух туров Беларусь возглавляет турнирную таблицу своей группы в Лиге C с четырьмя очками в активе. Однако вскоре сыграют еще команды Болгарии Северной Ирландии.

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Беларусь Люксембург
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