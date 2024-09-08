Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Болгария обыграла Северную Ирландию, Словакия забила два гола без ответа Азербайджану
Команды сыграли второй тур
Фото: Facebook збірної Словаччини
В матче группы 3 лиги С-лиги наций Болгария победила Северную Ирландию. Все решил гол полузащитника ПАОК Кирилла Десподова на 40-й минуте.
Это первая победа болгар в официальном матче с сентября 2022 года. Тогда они тоже выступали в Лиге наций.
После двух туров в активе подопечных Ильиева четыре очка. Они расположились на втором месте в турнирной таблице после Беларуси, у которой также то же количество очков и разница забитых-пропущенных. Северная Ирландия идет на третьей позиции (три зачетных пункта), а Люксембург замыкает квартет с нулем очков.
Болгария – Северная Ирландия 1:0
Гол: Десподов 40
Также в параллельном поединке Словакия дома обыграла Азербайджан. Хозяева все 90 минут держали игру под контролем, а в середине первого тайма отличились дважды в воротах гостей.
Это вторая победа подряд словаков в группе 1 лиги C Лиги наций. В их активе шесть очков, у Азербайджана за два матча – ноль. в 21:45 еще сыграют Швеция и Эстония, у которых три и ноль зачетных пунктов соответственно.
Словакия – Азербайджан 2:0
Голы: О. Дуда 22 (пен.), Стрелец 26
Популярное сейчас
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины
- "Новые правила ввели": Яремчук рассказал об эпизоде перед началом матча с Албанией
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре