Лига наций. Болгария обыграла Северную Ирландию, Словакия забила два гола без ответа Азербайджану

В матче группы 3 лиги С-лиги наций Болгария победила Северную Ирландию. Все решил гол полузащитника ПАОК Кирилла Десподова на 40-й минуте.

Это первая победа болгар в официальном матче с сентября 2022 года. Тогда они тоже выступали в Лиге наций.

После двух туров в активе подопечных Ильиева четыре очка. Они расположились на втором месте в турнирной таблице после Беларуси, у которой также то же количество очков и разница забитых-пропущенных. Северная Ирландия идет на третьей позиции (три зачетных пункта), а Люксембург замыкает квартет с нулем очков.

Болгария – Северная Ирландия 1:0

Гол: Десподов 40

Также в параллельном поединке Словакия дома обыграла Азербайджан. Хозяева все 90 минут держали игру под контролем, а в середине первого тайма отличились дважды в воротах гостей.

Это вторая победа подряд словаков в группе 1 лиги C Лиги наций. В их активе шесть очков, у Азербайджана за два матча – ноль. в 21:45 еще сыграют Швеция и Эстония, у которых три и ноль зачетных пунктов соответственно.

Словакия – Азербайджан 2:0

Голы: О. Дуда 22 (пен.), Стрелец 26