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Лига наций. Болгария обыграла Северную Ирландию, Словакия забила два гола без ответа Азербайджану

Лига наций УЕФА

Команды сыграли второй тур

Лига наций. Болгария обыграла Северную Ирландию, Словакия забила два гола без ответа Азербайджану

Фото: Facebook збірної Словаччини

UA-Футбол
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В матче группы 3 лиги С-лиги наций Болгария победила Северную Ирландию. Все решил гол полузащитника ПАОК Кирилла Десподова на 40-й минуте.

Это первая победа болгар в официальном матче с сентября 2022 года. Тогда они тоже выступали в Лиге наций.

После двух туров в активе подопечных Ильиева четыре очка. Они расположились на втором месте в турнирной таблице после Беларуси, у которой также то же количество очков и разница забитых-пропущенных. Северная Ирландия идет на третьей позиции (три зачетных пункта), а Люксембург замыкает квартет с нулем очков.

Болгария – Северная Ирландия 1:0

Гол: Десподов 40

Также в параллельном поединке Словакия дома обыграла Азербайджан. Хозяева все 90 минут держали игру под контролем, а в середине первого тайма отличились дважды в воротах гостей.

Это вторая победа подряд словаков в группе 1 лиги C Лиги наций. В их активе шесть очков, у Азербайджана за два матча – ноль. в 21:45 еще сыграют Швеция и Эстония, у которых три и ноль зачетных пунктов соответственно.

Словакия – Азербайджан 2:0

Голы: О. Дуда 22 (пен.), Стрелец 26

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Болгария Словакия Азербайджан Северная Ирландия
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