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Безумная развязка. Гибралтар – Лихтенштейн 2:2. Гости спаслись на 90+14 минуте

Лига наций УЕФА

Забили с пенальти

Безумная развязка. Гибралтар – Лихтенштейн 2:2. Гости спаслись на 90+14 минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресном расписании Лиги наций дивизиона D был всего один матч: Гибралтар дома противостоял Лихтенштейну.

Счет в этой встрече был открыт на восьмой минуте благодаря сухому листу с углового от капитана гибралтарцев Лиама Уокера. На старте второго тайма гости счет сравняли.

Но все самое интересное происходило перед финальным свистком.

На 82 минуте Уокер упустил возможность оформить дубль, не реализовав пенальти. Через 10 минут гол Лихтенштейна был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда.

На 90+7 минуте Гибралтар забил второй гол в матче – автором стал 17-летний представитель академии МЮ Джеймс Скенлон. Однако через семь минут Лихтенштейн сравнял счет благодаря пенальти.

После этого матча Сан-Марино продолжает лидировать в группе 1 дивизиона D с тремя очками в активе. Гибралтар и Лихтенштейн имеют по одному зачетному пункту.

Гибралтар – Лихтенштейн 2:2

Голы: Л. Уокер 8, Скенлон 90+7 – Саглам 53, Гаслер 90+14 (пен.)

Нереализованный пенальти: Л. Уокер 82

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Лихтенштейн Гибралтар
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