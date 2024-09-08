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Роналду впервые с ЧМ-2022 не попал в стартовый состав сборной Португалии в официальном матче
За исключением того момента, когда не имел права играть
Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия и Шотландия встречаются во время второго тура Лиги наций. Капитан "европейских селесао" Криштиану Роналду не попал в стартовый состав своей команды.
Впервые из четвертьфинала ЧМ-2022 Роналду не вышел в старте на официальный матч сборной Португалии. Он сыграл во всех матчах Евро-2024 и в матчах отбора на континентальное первенство кроме встречи, которую пропускал через перебор желтых.
В центре нападения Португалии появилась Диога Жота. На флангах расположились Рафаэль Леау и Педру Нету.
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