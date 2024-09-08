Лига Наций. Великий Роналду снова спасает Португалию, а Модрич приносит хорватам победу над Польшей

Говорим о группе 1 Лиги А, в которой за выход в плей-офф ведут борьбу четыре крепкие сборные: Португалия, Шотландия, Хорватия и Польша. После первого тура португальцы с поляками переиграли хорватов и шотландцев соответственно, а во втором туре нас ждали определенные сюрпризы, давайте разбираться, что же произошло.

Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур.

Стадион: "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Португалия — Шотландия 2:1

Голы: Фернандеш (54), Роналду (88) — Мактоминей (7)

Португалия: Кошта — Семеду (Далот, 76), Диаш, А. Силва, Мендеш — Фернандеш, Палинья (Р. Невеш, 46), Б. Силва (Ж. Невеш, 68) — Нету (Роналду, 46), Жота, Леау (Феликс, 68)

Шотландия: Ганн — Ралстон, Хэнли, Маккенна, Робертсон —Гилмор, Маклин (Голд, 74) — Кристи (Шенкленд, 88), Мактоминей, Макгинн (Доук, 90+1) — Дайкс (Конвей, 74)

Предупреждения: Семеду (66), Невеш (68), Фернандеш (80) — Кристи (39), Робертсон (51), Хенли (86)

Первым и главным сюрпризом сегодняшнего вечера стало то, что Роберто Мартинес посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных. Впервые с 2022 года капитан сборной не вышел на поле с первых минут и Стив Кларк вместе со своей сборной были действительно удивлены.

Возможно, именно удивление от этого факта вдохновило их мощно начать матч, ведь на первых минутах мы увидели неплохие атаки от "тартановой армии", одна из которых завершилась взятием ворот. Это Маклин выполнил просто идеальный навес с левого фланга атаки, а центр обороны Португалии в лице Диаша и Антониу Силвы откровенно провалился. Не уследили они за новоиспеченным игроком "Наполи" Скоттом Мактоминеем, а тот легко и элегантно отправил круглого в сетку ворот Кошты. Вот такое неожиданное начало.

После этого на поле в атаке мы видели только команду Роберто Мартинеса, которая играла дома и не могла себе позволить опозориться перед собственными болельщиками. Рафа Леау неплохо пробивал на 21-й минуте, а затем хороший момент был у Нуну Мендеша. В целом фланги действовали активно, постоянно загружали соперников и держали в напряжении защитников вингеры португальцев. Вот только в первом тайме не хватало точности их ударам.

Вторая половина началась в том же темпе: атаки от Португалии не утихали, только наблюдать за этим стало интереснее, ведь на поле вышел Криштиану Роналду, который еще никогда не забивал Шотландии. Вместе с ним вышел и Рубен Невеш. Но сравнять счет суждено было не капитану, а Бруну Фернандешу после такой банальной атаки, которая обычно завершалась подачей в штрафную, впрочем на этот раз Леау решил играть низом и отдал пас перед штрафной на Бруну Фернандеша, тот в касание пробил и Ангус Ганн неуклюже подставил руки, не сумев отвести опасность. Гол и это 1:1.

Интересно, что после этого мы наконец-то снова увидели немного активности впереди от гостей, которые при победном счете даже не думали о том, чтобы удвоить преимущество, а стояли на отбой как могли. Робертсон и Дайкс принимали особенно активное участие в этих атаках, но что-то реализовать не удалось. А вот активность от португальцев немного спала, в один момент могло показаться, что их даже устраивает ничья.

Впрочем ближе к концу игры хозяева снова забрали себе инициативу и Жоау Феликс не смог реализовать идеальный выход один на один с Ганном после идеальной передачи от Роналду. А потом была целая серия из моментов, когда круглый должен был пересекать сетку ворот Ганна, но каким-то чудом этого не сделал: удар головой от Феликса парирован, добивание от Роналду в стойку, а затем еще один удар от Криштиану в стойку, добивание не получилось, героический Ганн вынес мяч подальше. Какой панический ливень... подопечным Роберто Мартинеса он мог стоить дорого, но Роналду - это все еще Роналду.

Подача с левого фланга от Мендеша, не дотянулся до мяча Диогу Жота, зато достал его Криштиану, легко замкнув великолепный пас от партнера. Они заслужили, он лично заслужил этот гол. 2:1, 901-й гол от Роналду, ставший победным и поставивший жирную точку в этом матче. Красивая победа фаворитов, доказавших, что не зря таковыми считаются.

Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

Стадион: "Опус Арена" (Осиек)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Хорватия — Польша 1:0

Гол: Модрич (52)

Хорватия: Ливакович — Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол — Пьяца, Ковачич (Пашалич, 79), Соса (Перишич, 90+2) — Л. Сучич (П. Сучич, 46), Модрич, Петкович (Крамарич, 69) — Метанович (Будимир, 69)

Польша: Скорупский — Каминский (Франковский, 85), Валукевич, Беднарек, Давидович, Залевский — Урбанский (Модер, 62), Зелинский (Слиш, 62), Шиманский (Пйотровский, 86) — Богуш (Свидерский, 62), Левандовский

Предупреждения: Ковачич (2), Пьяца (14), Л. Сучич (40), Будимир (90+1) — Беднарек (44)

Матч в Хорватии прошел достаточно ровно, хотя стоит отметить, насколько разные таймы мы увидели. Не то, чтобы в каждом из них мощно доминировала одна из команд, но преимущество и натиск было ощутимо, точнее было ощутимо то, как все это менялось по ходу игры.

Команда Златко Далича с первых минут взялась за дело и фактически перекрыла весь кислород полякам. Да, их ударам не хватало точности, а иногда не хватало и финальной точной передачи, но они пытались и создавали, параллельно полностью закрыв Левандовского и компанию.

Выйти вперед все же удалось, но только в начале второго тайма. Гол на счету у легендарного Луки Модрича. И только после этого гости пошли на замены и начали оживать. Начали появляться зоны, в особенности после выхода на поле Свидерского. Но воплотить это в забитый гол так и не удалось. Поэтому спокойная победа от команды Далича, которая все же реабилитировалась за поражение от поляков.