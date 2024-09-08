Лига наций УЕФА
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Впереди только Роналду. Модрич стал вторым по количеству проведённых матчей за сборную в Европе
И еще и отличился голом
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия и Польша встречаются во втором туре матча группы 1 дивизиона Лиги наций.
Для Луки Модрича этот поединок стал 180 за “шашечных” в его карьере. Это второй показатель в истории европейского футбола. Рекордсменом является Криштиану Роналду – у него 180 поединков.
На старте второго тайма Модрич забил гол прямым ударом со штрафного. Это 27 его гол за Хорватию. Также на его счету 29 ассистов.
Завтра Луке исполнится 39 лет.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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