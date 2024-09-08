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ЛН. Швеция разгромила Эстонию и вырвалась в лидеры группы
Обогнала Словакию
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче второго тура группы 1 дивизиона C Лиги наций Швеция встречалась с Эстонией в Сульне. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Все три гола шведы забили в последние 15 минут первого тайма. Дубль оформил Виктор Декереш, еще одним голом отличился Александер Исаак.
Швеция одержала вторую победу и вырвалась в лидеры группы, обогнав Словакию по разнице забитых-пропущенных. Этот показатель у подопечных Томассона составляет +5, у словаков – +3.
Эстония замыкает квартет с нулем очков. Нет зачетных пунктов также и у Азербайджана.
Швеция – Эстония 3:0
Голы: Дёкереш 30, 44, Исак 40
Удаление: Палуметс 62 (вторая желтая)
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