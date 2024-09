Лига наций. Швейцария — Испания 1:4. Чемпиону не помешали 70 минут в меньшинстве

Испания под проливным дождем показала, почему именно эта сборная является действующим победителем Лиги наций и чемпионом Европы.

Феерический характер, умноженный на индивидуальный талант и качество футбола — вот что делает "Фурию" "Фурией".

Уже к 13-й минуте счет был 2:0 в ее пользу — это Ямаль придумал две голевых атаки. В первой он навесил на голову Хоселу, во второй — вывел на ворота Нико, и Фабиан Руис добил мяч в сетку.

Швейцария, конечно, не сдавалась, и между этими мячами забила свой, но ВАР отменил гол Омерагича из-за игры рукой.

8 - Spain players ???????? to be involved in the most goals with Luis de la Fuente in all comps: 11 - Lamine Yamal: 3G, 8A 8 - Joselu Mato: 6G, 2A 8 - Mikel Oyarzabal: 6G, 2A 8 - Dani Olmo: 6G, 2A 8 - Nico Williams: 3G, 5A 8 - FABIÁN RUIZ: 4 goals and 4 assists ???? Providential. pic.twitter.com/lV2tj04PMn

Настоящий шанс изменить ход игры "Нати" получили на 20-й минуте, когда удаление за фол последней надежды схлопотал Ле Норман. Вот тогда началась жара! Ямаль пытался потушить ее красивым проходом с ударом (отбил Кобель), но глобально ему не удалось. Амдуни со штрафного пробил в перекладину, отменно стрелял со средней Варгас, и в итоге перед перерывом Швейцария таки забила — Амдуни помогла скидка с ближней штанги при угловом.

Счет 2:1 и численное преимущество, какзалось бы, гарантируют "Нати" шансы отыграться, и Амдуни даже забил второй на 47-й минуте, но снова включился ВАР — мяч в полете пересек линию поля.

Ну, а дальше Испания на опыте засушила игру — подкатами, фолами, медленными розыгрышами, но после 50-й минуты Швейцария ни секунды не играла в свой футбол.

Более того — в этом сонном царстве, навязанном "Фурией", "Нати" растерялись настолько, что после 75-й минуты пропустили две контратаки, и матч для них завершился форменной катастрофой.

1 - Ferran Torres has become the first Spain ???????? player to both score and assist after coming off the bench in a Nations League game. Voracious. pic.twitter.com/inAW9RH4GX