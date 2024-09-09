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Победный гол Модрича со штрафного. Хорватия - Польша 1:0. Видеообзор матча

Лига наций УЕФА
Обновлено

Маэстро всё ещё в деле

Победный гол Модрича со штрафного. Хорватия - Польша 1:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватия обыграла Польшу в домашнем поединке 2-го тура Лиги Наций.

Единственным забитым мячом за "шашечных" отличился 38-летний ветеран Лука Модрич.

Теперь у обеих сборных по 3 набранных очка в своей группе. Лидером квартета с 6 баллами в активе является национальная команда Португалии.

Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

Стадион: "Опус Арена" (Осиек)

Хорватия — Польша 1:0

Гол: Модрич 52

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Лука Модрич Польша Хорватия Лига Наций
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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