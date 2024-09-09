Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный гол Модрича со штрафного. Хорватия - Польша 1:0. Видеообзор матча
Маэстро всё ещё в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия обыграла Польшу в домашнем поединке 2-го тура Лиги Наций.
Единственным забитым мячом за "шашечных" отличился 38-летний ветеран Лука Модрич.
Теперь у обеих сборных по 3 набранных очка в своей группе. Лидером квартета с 6 баллами в активе является национальная команда Португалии.
Лига Наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур
Стадион: "Опус Арена" (Осиек)
Хорватия — Польша 1:0
Гол: Модрич 52
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
- Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
- 39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн