Левандовский о поражении от Хорватии: Вместо того, чтобы попробовать что-то новое, мы продолжали играть в то, что у нас не получалось

Вчера сборная Польши уступила в выездном матче Хорватии, а единственный гол в этой встрече реализовал со штрафного Лука Модрич. Капитан гостей Роберт Левандовский в послематчевом интервью объяснил чего не хватило его команде для положительного результата в этом поединке.

"Центр поля, вот где хорваты доминировали над нами. Во втором тайме они поднялись, гол окрылил их. Мы фактически ответили двумя действиями: ударом Николы Залевского и моей перекладиной. Не было достаточно попыток сыграть вперед или даже вбросить мяч. Хорваты были настроены так, чтобы мы не могли выходить с короткими передачами. Вместо того, чтобы попробовать что-то новое, мы продолжали играть в то, что у нас не получалось. Нам не хватало касания. Пару раз мы видели, что сборная Хорватии хорошо распоряжается мячом в полузащите, у них есть это хладнокровие. Во втором тайме одна из наших ошибок, гол со штрафного, и хорватам было легче играть в атаке. Мы старались выходить с мячом. Иногда нам это удавалось, иногда не хватало, чтобы правильно принять мяч. Хорваты неоднократно использовали преимущество с середины поля, шли вперед, а нам этого не хватало. У нас были проблемы с проходом под ворота соперника. Лука Модрич отлично пробил по мячу, хотя силы в ударе не было. Лукашу Скорупскому было трудно среагировать, поскольку игроки закрыли ему видимость момент удара мяча. С такого расстояния тяжело бить, но здесь все получилось. Нам нужно проанализировать этот матч и улучшить те аспекты, которые не сработали против сильного соперника. Порой не хватало элементов, которые мы имели в виду, но на практике это выглядело не так, как должно было выглядеть", - цитирует Левандовского TVP Sport.

Добавим, что после двух туров Польша с тремя очками занимает третье место, где ее опережает Хорватия с таким же количеством очков и Португалия, которая имеет в своем активе шесть пунктов.