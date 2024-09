Роналду установил рекорд на уровне национальных сборных

Криштиану Роналду принёс победу сборной Португалии на 88-й минуте матча с национальной командой Шотландии на стадии группового этапа Лиги Наций.

Таким образом, за всю карьеру 39-летний нападающий поразил ворота 48 сборных - это является рекордным показателем в мировом футболе.

Больше всего мячей Роналду забил Люксембургу (11). Такжев топ-3 с одинаковым количеством пропущенных голов от Криштиану вошли Литва и Швеция (по 7).

????????| ????????????????????????: Cristiano Ronaldo has now scored against 48 different nations at the senior international level, setting a new record for any player in the history of football. ???????????? pic.twitter.com/FlmVHXr0v6