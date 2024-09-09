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Роналду установил рекорд на уровне национальных сборных

Лига наций УЕФА

Может дойти и до юбилейной отметки

Роналду установил рекорд на уровне национальных сборных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду принёс победу сборной Португалии на 88-й минуте матча с национальной командой Шотландии на стадии группового этапа Лиги Наций.

Таким образом, за всю карьеру 39-летний нападающий поразил ворота 48 сборных - это является рекордным показателем в мировом футболе.

Больше всего мячей Роналду забил Люксембургу (11). Такжев топ-3 с одинаковым количеством пропущенных голов от Криштиану вошли Литва и Швеция (по 7).

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Криштиану Роналду Португалия статистика рекорд
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Опубликовал: Александр Бураков
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