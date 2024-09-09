Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду установил рекорд на уровне национальных сборных
Может дойти и до юбилейной отметки
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду принёс победу сборной Португалии на 88-й минуте матча с национальной командой Шотландии на стадии группового этапа Лиги Наций.
Таким образом, за всю карьеру 39-летний нападающий поразил ворота 48 сборных - это является рекордным показателем в мировом футболе.
Больше всего мячей Роналду забил Люксембургу (11). Такжев топ-3 с одинаковым количеством пропущенных голов от Криштиану вошли Литва и Швеция (по 7).
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
????????| ????????????????????????: Cristiano Ronaldo has now scored against 48 different nations at the senior international level, setting a new record for any player in the history of football. ???????????? pic.twitter.com/FlmVHXr0v6— CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2024
Популярное сейчас
- Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
- Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
- Лига Наций. Великий Роналду снова спасает Португалию, а Модрич приносит хорватам победу над Польшей
- Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом