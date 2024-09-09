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Лига наций УЕФА

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Михал Пробеж: Хорваты победили заслуженно, нам не хватило некоторых элементов, но это то направление, в котором мы будем двигаться

Лига наций УЕФА

Тренер бело-красных также имел претензии относительно решений главного судьи

Михал Пробеж: Хорваты победили заслуженно, нам не хватило некоторых элементов, но это то направление, в котором мы будем двигаться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке группы А1 Хорватия дома переиграла минимально поляков (1:0). Тренер гостей Михал Пробеж после матча подчеркнул, что их соперник играл лучше его сборной, но также у него остались вопросы к главному судье Франсуа Летексье, который, по его мнению, принимал противоречивые решения.

"В первом тайме нам удалось нейтрализовать сильные стороны хорватов. Это команда, которая имеет много индивидуальностей, но кроме двух опасных прострелов они ничего не создали. Во втором тайме игра немного выровнялась, и мы пропустили гол после штрафного. Были 10 минут, когда у хорватов действительно были ситуации, которыми они не воспользовались. Чтобы играть в футбол, нужно также стараться, и именно так мы это делали. Мы хотели навязать высокий темп сегодня, как в Шотландии, но в какой-то момент нам пришлось сделать замену, потому что игроки, которые играли в прошлый раз, имели небольшие проблемы. Хорваты победили заслуженно, нам не хватило некоторых элементов, но это то направление, в котором мы будем двигаться. Надеюсь, в матче-реванше мы увидим другую игру. Мне было интереснее проверить этих игроков, потому что Лига наций длинная, а у нас еще впереди отборочные матчи к чемпионату мира. Возможно, нас устроила бы и ничья, но согласитесь, что с точки зрения зрелищности, это очень хорошая встреча для нас. Относительно судейства, - я сам уже не знаю какие там сейчас есть правила. Если кто-то говорит, что игрок не может стоять у стенки, а там было двое, которые стояли, толкая стенку.... Эти правила меняются с каждым матчем. Но надо уметь сказать, что мы были слабее на один гол. Обидно, что именно таким образом. У нас был фол на последней минуте, по моему мнению, очевидный, но я не знаю.... Я не арбитр", - цитирует Пробежа TVP Sport.

Добавим, что следующий свой поединок сборная Польши сыграет 12 октября дома против Португалии.

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Источник:
TVP Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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