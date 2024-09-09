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Де ла Фуэнте - после 4:1 со Швейцарией: Могу похвастаться духом нашей команды
Специалист уделил внимание волевым качествам
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Швейцарией (4:1) на групповом этапе Лиги наций.
"Если я чем и могу похвастаться, так это духом нашей команды. В таких обстоятельствах ты гордишься еще больше. Это команда, во всех смыслах этого слова. Команда с большой буквы. И мы собираемся стать лучше.
Есть волнение, гордость и ощущение того, что ты делаешь что-то важное для этой страны. Эта команда - пример ценностей и усилий", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
После двух туров "Фурия Роха" набрала четыре очка в своём квартете.
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