  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Златко Далич: Хорватия была великолепной, жаль, что не было более убедительной победы, которая все равно будет для нас много значить
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Златко Далич: Хорватия была великолепной, жаль, что не было более убедительной победы, которая все равно будет для нас много значить

Лига наций УЕФА

Тренер также отметил игру молодого игрока сборной Игоря Матановича

Златко Далич: Хорватия была великолепной, жаль, что не было более убедительной победы, которая все равно будет для нас много значить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шашечные" после неприятного поражения от португальцев, добыли первые очки в Лиге наций, переиграв минимально поляков (1:0). Главный тренер хорватов Златко Далич после поединка остался доволен результатом матча, а также похвалил игру 21-летнего нападающего Игоря Матановича.

"Мы выиграли игру, а в понедельник у Луки [Модрича] день рождения, поэтому мы немного отпраздновали в раздевалке. Лука сделал себе подарок, забив великолепный гол, а команда подарила ему победу. Хорватия была великолепной, жаль, что не было более убедительной победы, которая все равно будет для нас много значить. Мы выглядели мощно, и я не могу дождаться, пока некоторые игроки восстановятся. Изменения были хорошие. Матанович в двух матчах 10 раз пробил по воротам, у нас такого давно не было. Надо дать ему шанс, и когда он раскроется, будет хорошо. Еще раз похвалю Луку, он играл и бегал как 25-летний юноша. Я в шутку сказал ребятам, что будущее за ним. Этот матч - доказательство того, что мы на правильном пути. Перед Шотландией у нас будет шесть тренировок, некоторые игроки восстановятся и я не могу дождаться, когда Перишич будет чувствовать себя на 100% своей формы", - заявил Златко Далич.

Добавим, что Хорватия сыграет следующий матч с Шотландией 12 октября в 19:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Де ла Фуэнте - после 4:1 со Швейцарией: Могу похвастаться духом нашей команды
yellow-arrow
Михал Пробеж: Хорваты победили заслуженно, нам не хватило некоторых элементов, но это то направление, в котором мы будем двигаться
yellow-arrow
Роналду установил рекорд на уровне национальных сборных
Польша Хорватия Лига Наций Златко Далич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HRT Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости