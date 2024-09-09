Златко Далич: Хорватия была великолепной, жаль, что не было более убедительной победы, которая все равно будет для нас много значить

"Шашечные" после неприятного поражения от португальцев, добыли первые очки в Лиге наций, переиграв минимально поляков (1:0). Главный тренер хорватов Златко Далич после поединка остался доволен результатом матча, а также похвалил игру 21-летнего нападающего Игоря Матановича.

"Мы выиграли игру, а в понедельник у Луки [Модрича] день рождения, поэтому мы немного отпраздновали в раздевалке. Лука сделал себе подарок, забив великолепный гол, а команда подарила ему победу. Хорватия была великолепной, жаль, что не было более убедительной победы, которая все равно будет для нас много значить. Мы выглядели мощно, и я не могу дождаться, пока некоторые игроки восстановятся. Изменения были хорошие. Матанович в двух матчах 10 раз пробил по воротам, у нас такого давно не было. Надо дать ему шанс, и когда он раскроется, будет хорошо. Еще раз похвалю Луку, он играл и бегал как 25-летний юноша. Я в шутку сказал ребятам, что будущее за ним. Этот матч - доказательство того, что мы на правильном пути. Перед Шотландией у нас будет шесть тренировок, некоторые игроки восстановятся и я не могу дождаться, когда Перишич будет чувствовать себя на 100% своей формы", - заявил Златко Далич.

Добавим, что Хорватия сыграет следующий матч с Шотландией 12 октября в 19:00 по киевскому времени.