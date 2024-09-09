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Турция - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Турция - Исландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Турция - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче нового розыгрыша Лиги наций Турция потеряла очки на выезде с Уэльсом. Смогут ли подопечные Винченцо Монтеллы реабилитироваться в родных стенах в игре с Исландией?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 9 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.


Лига Наций. Лига B. Группа H. 2-й тур

9 сентября. 21:45. Измир. "Гюрсель Аксель"

Главный судья: Энеа Йорги (Албания)

Трансляция: Megogo Football 4

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Трансляція матчу Туреччина - Ісландія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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