Йон-Даль Томассон: Мы приближаемся к тому, чтобы стать очень, очень хорошей командой

Вчера сборная Швеции дома уверенно переиграла Эстонию со счетом 3:0. После двух туров "сине-желтые" с шестью очками находятся на первом месте в группе С1 Лиги наций, опережая по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей Словакию. После победы над эстонцами главный тренер шведов Йон-Даль Томассон подчеркнул, что его подопечные создали немалое количество моментов у ворот соперника, которые обеспечили им важные три очка.

"Я был поражен всей командой. Игра в первом тайме была фантастической. Это был чрезвычайно высокий уровень. Каждый, кто смотрел игру, видел команду, которая двигала толпу. Нам это нужно. Нам нужна команда, которая трогает шведский народ. Мы играли вперед, мы создавали моменты, мы делали забеги. У нас было невероятное количество моментов. Я считаю, что несколько игроков были очень хороши, но не забывайте об Исаке. Какой воин, какой солдат. Он провел фантастическую игру. Я думаю, что это выступление придало нам много уверенности, я думаю, что команда стала сильнее от этого. Мы все еще продолжаем узнавать друг друга. Мы приближаемся к тому, чтобы стать очень, очень хорошей командой. Мы еще не там, но сегодня сделали большой шаг", - цитирует Томассона Fotboll Direkt.

Добавим, что следующий поединок шведы сыграют 11 октября на выезде против сборной Словакии.