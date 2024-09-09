  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Йон-Даль Томассон: Мы приближаемся к тому, чтобы стать очень, очень хорошей командой
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йон-Даль Томассон: Мы приближаемся к тому, чтобы стать очень, очень хорошей командой

Лига наций УЕФА

Тренер похвалил своих подопечных после второй победы подряд

Йон-Даль Томассон: Мы приближаемся к тому, чтобы стать очень, очень хорошей командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Швеции дома уверенно переиграла Эстонию со счетом 3:0. После двух туров "сине-желтые" с шестью очками находятся на первом месте в группе С1 Лиги наций, опережая по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей Словакию. После победы над эстонцами главный тренер шведов Йон-Даль Томассон подчеркнул, что его подопечные создали немалое количество моментов у ворот соперника, которые обеспечили им важные три очка.

"Я был поражен всей командой. Игра в первом тайме была фантастической. Это был чрезвычайно высокий уровень. Каждый, кто смотрел игру, видел команду, которая двигала толпу. Нам это нужно. Нам нужна команда, которая трогает шведский народ. Мы играли вперед, мы создавали моменты, мы делали забеги. У нас было невероятное количество моментов. Я считаю, что несколько игроков были очень хороши, но не забывайте об Исаке. Какой воин, какой солдат. Он провел фантастическую игру. Я думаю, что это выступление придало нам много уверенности, я думаю, что команда стала сильнее от этого. Мы все еще продолжаем узнавать друг друга. Мы приближаемся к тому, чтобы стать очень, очень хорошей командой. Мы еще не там, но сегодня сделали большой шаг", - цитирует Томассона Fotboll Direkt.

Добавим, что следующий поединок шведы сыграют 11 октября на выезде против сборной Словакии.

По теме
yellow-arrow
Израиль - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Тедеско: Часто думаю о Евро. Мы могли победить Францию
Швеция Лига Наций Йон-Даль Томассон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotboll Direkt
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости