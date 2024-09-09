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Черногория - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Черногория - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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В своём квартете Черногория предстаёт в роли аутсайдера. Впрочем, и Уэльс уже не является той грозной сборной, которая доходила до полуфинала Евро. Кто возьмёт верх в очном противостоянии?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 9 сентября.
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Лига Наций. Лига B. Группа H. 2-й тур
9 сентября. 21:45. Никшич. "Край Быстрице".
Главный судья: Георги Кабаков (Болгария)
Трансляция: Megogo Football 5
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