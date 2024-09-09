Роберто Мартинес: Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он - ценный актив

Вчера Португалия в домашнем поединке сумела вырвать победу у сборной Шотландии, где в конце встречи решающим голом отметился Криштиану Роналду (2:1). Капитан хозяев появился на поле со скамейки запасных и это был первый случай с ЧМ-2022, когда форвард не начинал официальный матч со стартовых минут. На послематчевой пресс-конференции Роберто Мартинес объяснил, что, несмотря на прекрасную форму Роналду, его возраст влияет на то, что футболист не может появляться в основе в нескольких поединках подряд.

"Криштиану в хорошей форме. Он сыграл три матча и забил в составе своего клуба. Мы должны защищать всех игроков. Он не может играть два матча подряд по 90 минут. Он должен быть там до конца матча, а не в начале. Мне нравится его преданность делу. Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он - ценный актив. Перед воротами он имеет решающее значение. Его интеллект к открытым пространствам важен. Говорить о зависимости не имеет смысла", - цитирует Роберто Мартинеса Eurosport.

Добавим, что следующий поединок Португалия проведет 12 октября на выезде против сборной Польши.