  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Роберто Мартинес: Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он - ценный актив
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто Мартинес: Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он - ценный актив

Лига наций УЕФА

Тренер в очередной раз похвалил своего капитана за преданность делу

Роберто Мартинес: Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он - ценный актив

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Португалия в домашнем поединке сумела вырвать победу у сборной Шотландии, где в конце встречи решающим голом отметился Криштиану Роналду (2:1). Капитан хозяев появился на поле со скамейки запасных и это был первый случай с ЧМ-2022, когда форвард не начинал официальный матч со стартовых минут. На послематчевой пресс-конференции Роберто Мартинес объяснил, что, несмотря на прекрасную форму Роналду, его возраст влияет на то, что футболист не может появляться в основе в нескольких поединках подряд.

"Криштиану в хорошей форме. Он сыграл три матча и забил в составе своего клуба. Мы должны защищать всех игроков. Он не может играть два матча подряд по 90 минут. Он должен быть там до конца матча, а не в начале. Мне нравится его преданность делу. Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он - ценный актив. Перед воротами он имеет решающее значение. Его интеллект к открытым пространствам важен. Говорить о зависимости не имеет смысла", - цитирует Роберто Мартинеса Eurosport.

Добавим, что следующий поединок Португалия проведет 12 октября на выезде против сборной Польши.

По теме
yellow-arrow
Израиль - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Тедеско: Часто думаю о Евро. Мы могли победить Францию
Криштиану Роналду Португалия Роберто Мартинес Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 11:01
Вот что значит профи от а до я, в 39 лет в идеальной форме. И у нас алкаши типа мили, в 28 лет уже бегающими как старики на уровне черепах.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
09.09.2024 в 11:01
Вот что значит профи от а до я, в 39 лет в идеальной форме. И у нас алкаши типа мили, в 28 лет уже бегающими как старики на уровне черепах.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости