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Тедеско: Часто думаю о Евро. Мы могли победить Францию
Возьмут ли "красные дьяволы" реванш?
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что всё ещё с горечью вспоминает проигранный матч Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.
"На чемпионате Европы мы отыграли равный матч с Францией и тоже могли победить. Франция была немного лучше, они заслуживали победы, но у нас тоже были шансы.
Было бы ложью, если бы я сказал, что тот матч забыт, он все еще причиняет боль. Я часто думаю о Евро, но также надо и смотреть вперед", - цитирует Тедеско ESPN.
Сегодня, 9 сентября, Бельгия сыграет с Францией в рамках Лиги Наций. Начало - в 21:45 по Киеву.
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