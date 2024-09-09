Тедеско: Часто думаю о Евро. Мы могли победить Францию

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что всё ещё с горечью вспоминает проигранный матч Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

"На чемпионате Европы мы отыграли равный матч с Францией и тоже могли победить. Франция была немного лучше, они заслуживали победы, но у нас тоже были шансы.

Было бы ложью, если бы я сказал, что тот матч забыт, он все еще причиняет боль. Я часто думаю о Евро, но также надо и смотреть вперед", - цитирует Тедеско ESPN.