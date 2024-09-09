Норвегия - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

После первого тура и Норвегия, и Австрия расписали ничьи с Казахстаном (0:0) и Словенией (1:1) соответственно. Если для подопечных Ральфа Рангника можно считать такой результат приличным, то для скандинавской сборной, где в атаке играют Холанд и Серлот, такой итог вряд ли принес им положительные эмоции. Столе Сольбаккен сегодня будет иметь гораздо более сложного соперника, поэтому легкой прогулки здесь точно не предвидится. Домашние стены должны помочь норвежцам и австрийцы уже 8 матчей подряд пропускают на выезде, поэтому это может сыграть хозяевам на пользу. В любом случае победа одной из этих сборных повысит шансы этой команды на выход из группы.

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Лига наций. Лига В. Група 3

9 сентября, 21:45. Осло. "Уллевол"

Норвегия - Австрия

Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3