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Норвегия - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Норвегия - Австрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Норвегия - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После первого тура и Норвегия, и Австрия расписали ничьи с Казахстаном (0:0) и Словенией (1:1) соответственно. Если для подопечных Ральфа Рангника можно считать такой результат приличным, то для скандинавской сборной, где в атаке играют Холанд и Серлот, такой итог вряд ли принес им положительные эмоции. Столе Сольбаккен сегодня будет иметь гораздо более сложного соперника, поэтому легкой прогулки здесь точно не предвидится. Домашние стены должны помочь норвежцам и австрийцы уже 8 матчей подряд пропускают на выезде, поэтому это может сыграть хозяевам на пользу. В любом случае победа одной из этих сборных повысит шансы этой команды на выход из группы.

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Лига наций. Лига В. Група 3
9 сентября, 21:45. Осло. "Уллевол"
Норвегия - Австрия
Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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