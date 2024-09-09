Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвегия - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Норвегия - Австрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После первого тура и Норвегия, и Австрия расписали ничьи с Казахстаном (0:0) и Словенией (1:1) соответственно. Если для подопечных Ральфа Рангника можно считать такой результат приличным, то для скандинавской сборной, где в атаке играют Холанд и Серлот, такой итог вряд ли принес им положительные эмоции. Столе Сольбаккен сегодня будет иметь гораздо более сложного соперника, поэтому легкой прогулки здесь точно не предвидится. Домашние стены должны помочь норвежцам и австрийцы уже 8 матчей подряд пропускают на выезде, поэтому это может сыграть хозяевам на пользу. В любом случае победа одной из этих сборных повысит шансы этой команды на выход из группы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига наций. Лига В. Група 3
9 сентября, 21:45. Осло. "Уллевол"
Норвегия - Австрия
Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Популярное сейчас
- Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
- Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
- 39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом