Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

На вопрос о боязливой игре сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 против Франции полузащитник первой Амаду Онана ответил, что обе сборные тогда играли боязливо. Так и было. Надеемся, что игра, которая не делает чести обеим, не повторится в их встрече в Лиге Наций. По сути, не должна, учитывая злость обеих.

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Лига Наций. Группа А2. Второй тур

9 сентября. 21:45. Десин-Шарпьё. "Групама Стадиум"

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)