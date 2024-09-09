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Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Франция - Бельгия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На вопрос о боязливой игре сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 против Франции полузащитник первой Амаду Онана ответил, что обе сборные тогда играли боязливо. Так и было. Надеемся, что игра, которая не делает чести обеим, не повторится в их встрече в Лиге Наций. По сути, не должна, учитывая злость обеих.

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Лига Наций. Группа А2. Второй тур
9 сентября. 21:45. Десин-Шарпьё. "Групама Стадиум"

Франция - Бельгия

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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