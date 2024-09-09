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Израиль - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Израиль - Италия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Израиль - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Слишком часто в своей истории Италия впадала в излишнюю эйфорию и проваливалась сразу после большого успеха. Неужели такое возможно и после блестящей, исторической победы во Франции? Лучано Спаллетти предостерегает подопечных от такого сценария против сборной Израиля, отыгравшей весьма приличный первый тайм против Бельгии. "Скуадре Адзурре" и вправду нужно быть осторожной.

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Лига Наций. Группа А2. Второй тур
9 сентября. 21:45. Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль - Италия

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

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Трансляція матчу Ізраїль - Італія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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