Мбаппе останется в запасе на матч с Бельгией - названа причина

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности начнёт поединок против Бельгии в рамках Лиги наций на скамейке запасных.

По информации L’Equipe, главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам предоставит Килиану отдых, и выпустит вместо него в предстоящей игре Маркуса Тюрама.

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Отмечается, что ротация состава коснётся не только Мбаппе.

Матч между Бельгией и Францией состоится сегодня, 9 сентября в 21:45 по киевскому времени.