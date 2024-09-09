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Мбаппе останется в запасе на матч с Бельгией - названа причина
Дешам наметил ротацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности начнёт поединок против Бельгии в рамках Лиги наций на скамейке запасных.
По информации L’Equipe, главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам предоставит Килиану отдых, и выпустит вместо него в предстоящей игре Маркуса Тюрама.
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Отмечается, что ротация состава коснётся не только Мбаппе.
Матч между Бельгией и Францией состоится сегодня, 9 сентября в 21:45 по киевскому времени.
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