Словения - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Подопечные Матяжа Кека продлили свою беспроигрышную серию до 11-ти матчей подряд, сыграв вничью с Австрией. Словенцы могут на этом не останавливаться, поскольку сегодня будут принимать у себя дома Казахстан. В прошлом году обе сборные встречались в отборе на Евро-2024 и тогда балканцы дважды были сильнее своего соперника, переиграв с одинаковым счетом 2:1. Что касается Казахстана, то после четырех поражений подряд нулевую домашнюю ничью с норвежцами эта команда может рассматривать как очень хороший и положительный результат, учитывая каких конкурентов имеет эта сборная в своем квартете. В сегодняшнем противостоянии "ястребы" считаются аутсайдерами, поэтому получение очков в Словении будет считаться для этой команды едва ли не победой.

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Лига наций. Лига В. Група 3

9 сентября, 21:45. Любляна. "Стожице"

Словения - Казахстан

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7