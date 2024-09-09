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Словения - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Словения - Казахстан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Матяжа Кека продлили свою беспроигрышную серию до 11-ти матчей подряд, сыграв вничью с Австрией. Словенцы могут на этом не останавливаться, поскольку сегодня будут принимать у себя дома Казахстан. В прошлом году обе сборные встречались в отборе на Евро-2024 и тогда балканцы дважды были сильнее своего соперника, переиграв с одинаковым счетом 2:1. Что касается Казахстана, то после четырех поражений подряд нулевую домашнюю ничью с норвежцами эта команда может рассматривать как очень хороший и положительный результат, учитывая каких конкурентов имеет эта сборная в своем квартете. В сегодняшнем противостоянии "ястребы" считаются аутсайдерами, поэтому получение очков в Словении будет считаться для этой команды едва ли не победой.
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Лига наций. Лига В. Група 3
9 сентября, 21:45. Любляна. "Стожице"
Словения - Казахстан
Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
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