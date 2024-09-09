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Спалетти: Нужно уметь понимать эпоху. У нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти

Лига наций УЕФА

Времена уже не те

Спалетти: Нужно уметь понимать эпоху. У нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил качества своих нынешних подопечных перед матчем второго тура группового этапа Лиги наций против Израиля.

"Я слышу противоречивые разговоры о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли, что у такой нации, как Италия, всегда найдется 20 игроков, чтобы составить сильную команду. Эти предположения будут существовать всегда, независимо от периода.

Может быть, нужно уметь понимать эпоху. Например, в этот период у нас нет настоящих чистокровных "технарей", как Баджо, Дель Пьеро или Тотти.

Но у нас есть многие, кто умеет делать многие вещи: адаптироваться, идти на самопожертвование... И эти факторы могут сыграть решающую роль.

В пятницу мы были чем-то больше чем командой - мы были братьями, которые объединились в команду. И это тот ключ, который находит решение любой трудности", - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

6 сентября Италия на выезде обыграла Францию со счётом 3:1.

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Франческо Тотти Италия Алессандро Дель Пьеро Израиль Лучано Спаллетти Роберто Баджо
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Бураков
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