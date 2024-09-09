Спалетти: Нужно уметь понимать эпоху. У нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил качества своих нынешних подопечных перед матчем второго тура группового этапа Лиги наций против Израиля.

"Я слышу противоречивые разговоры о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли, что у такой нации, как Италия, всегда найдется 20 игроков, чтобы составить сильную команду. Эти предположения будут существовать всегда, независимо от периода.

Может быть, нужно уметь понимать эпоху. Например, в этот период у нас нет настоящих чистокровных "технарей", как Баджо, Дель Пьеро или Тотти.

Но у нас есть многие, кто умеет делать многие вещи: адаптироваться, идти на самопожертвование... И эти факторы могут сыграть решающую роль.

В пятницу мы были чем-то больше чем командой - мы были братьями, которые объединились в команду. И это тот ключ, который находит решение любой трудности", - сказал Спаллетти на пресс-конференции.