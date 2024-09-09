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Мурат Якин о разгромном поражении от испанцев: Удача была не на нашей стороне

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Красные кресты пока без очков

Мурат Якин о разгромном поражении от испанцев: Удача была не на нашей стороне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во втором туре Лиги наций Швейцария уступила в домашнем поединке сборной Испании (1:4). Несмотря на быстрые два забитых мяча от действующих чемпионов Европы, уже на 20-й минуте Ле Норман оставил свою команду в меньшинстве. Впрочем, "красные кресты" не сумели воспользоваться своим преимуществом и потерпели второе поражение подряд. Главный тренер хозяев Мурат Якин после матча отметил, что его команде не хватило опыта, чтобы перевернуть игру в свою пользу.

"Были некоторые действия, которые трактовали против нас в матче, удача была не на нашей стороне. Мы должны бороться за свою удачу. Они [испанцы] приспособились к нам. Затем мы не смогли пробиться, нам не хватало решающих передач. Во втором тайме нам лопнуло терпение. Нам, безусловно, не хватало опыта на поле сегодня, и один или два игрока не имели того ритма, который был у них перед чемпионатом Европы", - заявил Мурат Якин.

Добавим, что следующий поединок Швейцария проведет 12 октября на выезде против сборной Сербии.

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Испания Швейцария Мурат Якин Лига Наций
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Источник:
plattformj.ch
Опубликовал: Александр Гресь
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