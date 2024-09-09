Бруну Фернандеш: Роналду будет идти до отметки в 1000 голов за карьеру

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о своём партнере по сборной Криштиану Роналду после матча Лиги наций против Шотландии (2:1).

"Это была не идеальная игра, потому что я бы предпочел меньше проблем, но всегда приятно забивать за сборную и выигрывать в свой день рождения, праздновать победу вместе с Португалией.

Мой 600-й матч в карьере? Я понятия не имел об этом, это Руй Силва сказал мне об этом сегодня утром... Это красивая цифра, без сомнения, и я надеюсь увеличить ее, не потому что хорошо играть много матчей, а потому что это лучшее, что есть в мире - то, что я люблю делать больше всего. А если при этом я представляю национальную команду, то это еще более особенное занятие.

Роналду? Он всегда оказывает влияние, независимо от того, начинает ли поединок в стартовом составе или выходит со скамейки запасных. У Криштиану есть цель. Три дня назад он забил 900-й гол, в этом матче - 901-й, а дальше будет идти до 1000 голов - отметки, к которой он стремится", - цитирует Фернандеша A Bola.