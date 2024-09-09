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Экс-игрок сборной Франции: Мбаппе уже не так страшен, как раньше

Лига наций УЕФА
Обновлено

Уровень Килиана немного снизился

Экс-игрок сборной Франции: Мбаппе уже не так страшен, как раньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю отметил спад в игре нападающего Килиана Мбаппе.

"Возможно, он менее спокоен, чем обычно, более напряжен, потому что медленно находит лучшую футбольную версию себя.

Мбаппе больше не такой взрывной и решительный, каким был. Он остается очень хорошим бомбардиром, очень хорошим игроком, конечно, но он уже не так страшен, как раньше", - приводит слова Лизаразю Goal со ссылкой на L'Equipe.

Сегодня, 9 сентября, Франция сыграет с Бельгией во втором туре группового этапа Лиги наций. Начало матча - в 21:45.

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Франция Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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