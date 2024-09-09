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Экс-игрок сборной Франции: Мбаппе уже не так страшен, как раньше
Уровень Килиана немного снизился
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю отметил спад в игре нападающего Килиана Мбаппе.
"Возможно, он менее спокоен, чем обычно, более напряжен, потому что медленно находит лучшую футбольную версию себя.
Мбаппе больше не такой взрывной и решительный, каким был. Он остается очень хорошим бомбардиром, очень хорошим игроком, конечно, но он уже не так страшен, как раньше", - приводит слова Лизаразю Goal со ссылкой на L'Equipe.
Сегодня, 9 сентября, Франция сыграет с Бельгией во втором туре группового этапа Лиги наций. Начало матча - в 21:45.
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