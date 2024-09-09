Дидье Дешам: Курс, который я взял, заключается в том, чтобы дать достаточного игрового времени как можно большему количеству игроков

После домашнего поражения от Италии (1:3), сегодня французы в Лионе будут принимать сборную Бельгии. Перед поединком с "красными дьяволами" Дидье Дешам на предматчевой пресс-конференции отметил, что на этом турнире он не собирается отходить от своего плана и продолжит экспериментировать с составом и игрой своей команды.

"Шесть матчей Лиги наций должны быть использованы для просмотра новых игроков и распределения игрового времени. Если бы у нас был другой график и мы играли отборочные матчи чемпионата мира, я бы не выбрал этот путь, это точно. Но я выбрал его, потому что считаю, что мы должны его пройти. Я не собираюсь менять курс. Я не могу быть доволен матчем против Италии, так же как и игроки. Сейчас будет другая игра, другой контекст, другая команда с теми же обязательствами. Курс, который я взял, заключается в том, чтобы дать достаточного игрового времени как можно большему количеству игроков. Независимо от игрового времени, всегда есть давление, ты должен играть как можно лучше", - цитирует Дидье Дешама Reuters.

Добавим, что матч Франция - Бельгия состоится 9 сентября в 21:45 по киевскому времени.