  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Дидье Дешам: Курс, который я взял, заключается в том, чтобы дать достаточного игрового времени как можно большему количеству игроков
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дидье Дешам: Курс, который я взял, заключается в том, чтобы дать достаточного игрового времени как можно большему количеству игроков

Лига наций УЕФА

Опытный тренер продолжит свои эксперименты в Лиге наций

Дидье Дешам: Курс, который я взял, заключается в том, чтобы дать достаточного игрового времени как можно большему количеству игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После домашнего поражения от Италии (1:3), сегодня французы в Лионе будут принимать сборную Бельгии. Перед поединком с "красными дьяволами" Дидье Дешам на предматчевой пресс-конференции отметил, что на этом турнире он не собирается отходить от своего плана и продолжит экспериментировать с составом и игрой своей команды.

"Шесть матчей Лиги наций должны быть использованы для просмотра новых игроков и распределения игрового времени. Если бы у нас был другой график и мы играли отборочные матчи чемпионата мира, я бы не выбрал этот путь, это точно. Но я выбрал его, потому что считаю, что мы должны его пройти. Я не собираюсь менять курс. Я не могу быть доволен матчем против Италии, так же как и игроки. Сейчас будет другая игра, другой контекст, другая команда с теми же обязательствами. Курс, который я взял, заключается в том, чтобы дать достаточного игрового времени как можно большему количеству игроков. Независимо от игрового времени, всегда есть давление, ты должен играть как можно лучше", - цитирует Дидье Дешама Reuters.

Добавим, что матч Франция - Бельгия состоится 9 сентября в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Известно, кто будет комментировать матч Чехия - Украина
yellow-arrow
Мусиала и Виртц в гостях у Симонса. Нидерланды – Германия. Прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
yellow-arrow
Куман: Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Депаем и Коринтиансом может быть иначе
Франция Дидье Дешам Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости