Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ральф Рангник: На данный момент я считаю Холанда лучшим, но это также потому, что Килиан находится не в лучшей форме
Посмотрим удастся ли австрийцам сдержать голеадора АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Норвегия в Осло будет принимать сборную Австрии во втором туре Лиги наций. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Das Team" Ральф Рангник отметил, что главного нападающего хозяев Эрлинга Холанда будет трудно сдержать, но ему и его подопечным есть с кого брать пример по нейтрализации игрока "Манчестер Сити".
"Если вы посмотрите на его статистику, то вам не придется много говорить. Еще несколько месяцев назад я бы сказал, что он и Мбаппе - лучшие нападающие мира. На данный момент я считаю Холанда лучшим, но это также потому, что Килиан находится не в лучшей форме. Он [Эрлинг] чрезвычайно быстр и ловок для такого высокого игрока и обладает выдающимися прыжковыми способностями. Наша задача - минимизировать количество касаний мяча в его исполнении. Тогда можно держать такого игрока под контролем. Казахстан сумел это сделать. Такое ощущение, что в первом тайме он трижды коснулся мяча, а во втором - четыре раза", - цитирует Рангника Heute.
Добавим, что поединок Норвегия - Австрия состоится 9 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
- Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки
- Вернидуб: Шахтер хотел доигрывать, вопросов нет. Было предложение без людей доигрывать, но как без людей?
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans