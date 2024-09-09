Куман: Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Депаем и Коринтиансом может быть иначе

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал потенциальный трансфер Мемфиса Депая в бразильский "Коринтианс".

"Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Мемфисом все может быть иначе.

Уровень чемпионата в Бразилии другой. Так что да, Депай все еще может быть частью национальной сборной, но это зависит от его физической формы и от того, достигнет ли он своего уровня", - приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо.