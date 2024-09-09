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Куман: Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Депаем и Коринтиансом может быть иначе
Специалист провёл параллели
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал потенциальный трансфер Мемфиса Депая в бразильский "Коринтианс".
"Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Мемфисом все может быть иначе.
Уровень чемпионата в Бразилии другой. Так что да, Депай все еще может быть частью национальной сборной, но это зависит от его физической формы и от того, достигнет ли он своего уровня", - приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо.
Ранее Куман заявил о том, что из-за перехода Стивена Бергвейна в саудовский "Аль-Шабаб" больше не намерен вызывать его в свою команду.
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