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Куман: Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Депаем и Коринтиансом может быть иначе

Лига наций УЕФА

Специалист провёл параллели

Куман: Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Депаем и Коринтиансом может быть иначе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал потенциальный трансфер Мемфиса Депая в бразильский "Коринтианс".

"Я не одобрял переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Мемфисом все может быть иначе.

Уровень чемпионата в Бразилии другой. Так что да, Депай все еще может быть частью национальной сборной, но это зависит от его физической формы и от того, достигнет ли он своего уровня", - приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо.

Ранее Куман заявил о том, что из-за перехода Стивена Бергвейна в саудовский "Аль-Шабаб" больше не намерен вызывать его в свою команду.

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Нидерланды Коринтианс (Бразилия) Рональд Куман Саудовская Аравия Мемфис Депай Стивен Бергвейн
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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