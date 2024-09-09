Ли Карсли - о матче против Финляндии: Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру

Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о матче второго тура Лиги наций против Финляндии.

"С нетерпением жду игру. У нас было еще несколько хороших тренировок между последними матчами, поэтому я очень взволнован.

Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру. Что я заметил в этой группе, так это то, насколько они мотивированы на успех".