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Ли Карсли - о матче против Финляндии: Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру

Лига наций УЕФА

Специалист выступил на пресс-конференции

Ли Карсли - о матче против Финляндии: Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о матче второго тура Лиги наций против Финляндии.

"С нетерпением жду игру. У нас было еще несколько хороших тренировок между последними матчами, поэтому я очень взволнован.

Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру. Что я заметил в этой группе, так это то, насколько они мотивированы на успех".

Матч Англия - Финляндия состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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