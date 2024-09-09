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Ли Карсли - о матче против Финляндии: Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о матче второго тура Лиги наций против Финляндии.
"С нетерпением жду игру. У нас было еще несколько хороших тренировок между последними матчами, поэтому я очень взволнован.
Мы сделаем два-три изменения, немного освежим игру. Что я заметил в этой группе, так это то, насколько они мотивированы на успех".
Матч Англия - Финляндия состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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