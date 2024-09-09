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Нагельсманн намекнул на изменения в составе сборной Германии на матч против Нидерландов

Лига наций УЕФА

Юлиан высказался о соперниках Германии в Лиге наций

Нагельсманн намекнул на изменения в составе сборной Германии на матч против Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий матч против Нидерландов в рамках Лиги наций.

"Наша идея не заключается в том, чтобы изменить все. Безусловно, есть вещи, которые мы можем сделать так же как в поединке против Венгрии. Но это другой соперник с другим стилем игры".

Сборная Германии выступит против Нидерландов завтра 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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Германия Нидерланды Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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