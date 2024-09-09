Нагельсманн намекнул на изменения в составе сборной Германии на матч против Нидерландов

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий матч против Нидерландов в рамках Лиги наций.

"Наша идея не заключается в том, чтобы изменить все. Безусловно, есть вещи, которые мы можем сделать так же как в поединке против Венгрии. Но это другой соперник с другим стилем игры".