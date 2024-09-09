Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн - о ситуации с Бергвейном: Я также могу понять Кумана
Специалист высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказал свое мнение относительно решения Рональда Кумана не вызывать Стивена Бергвейна в сборную Нидерландов после перехода футболиста в Саудовскую Аравию.
"Вообще, я могу понять, когда тренер хочет отдать предпочтение спортивной стороне, потому что лига в Саудовской Аравии не такого уровня, как здесь, в Европе. Но я бы не стал полностью исключать этот вариант.
Если судить чисто со спортивной точки зрения, то нужно давать шанс каждой лиге в мире. Но пока это не топ-лига. Я бы не стал полностью исключать вызов игрока из саудовской лиги, но я также могу понять своего коллегу".
Напомним, что Сборная Германии сыграет против Нидерландов 10 сентября в рамках второго тура Лиги Наций.
Популярное сейчас
- УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
- Маркевич: Я ожидал несколько иного стартового состава с Албанией
- Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом