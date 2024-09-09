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Нагельсманн - о ситуации с Бергвейном: Я также могу понять Кумана

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Специалист высказал свое мнение

Нагельсманн - о ситуации с Бергвейном: Я также могу понять Кумана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказал свое мнение относительно решения Рональда Кумана не вызывать Стивена Бергвейна в сборную Нидерландов после перехода футболиста в Саудовскую Аравию.

"Вообще, я могу понять, когда тренер хочет отдать предпочтение спортивной стороне, потому что лига в Саудовской Аравии не такого уровня, как здесь, в Европе. Но я бы не стал полностью исключать этот вариант.

Если судить чисто со спортивной точки зрения, то нужно давать шанс каждой лиге в мире. Но пока это не топ-лига. Я бы не стал полностью исключать вызов игрока из саудовской лиги, но я также могу понять своего коллегу".

Напомним, что Сборная Германии сыграет против Нидерландов 10 сентября в рамках второго тура Лиги Наций.

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Германия Нидерланды Рональд Куман Юлиан Нагельсманн Стивен Бергвейн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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