Нагельсманн - о ситуации с Бергвейном: Я также могу понять Кумана

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказал свое мнение относительно решения Рональда Кумана не вызывать Стивена Бергвейна в сборную Нидерландов после перехода футболиста в Саудовскую Аравию.

"Вообще, я могу понять, когда тренер хочет отдать предпочтение спортивной стороне, потому что лига в Саудовской Аравии не такого уровня, как здесь, в Европе. Но я бы не стал полностью исключать этот вариант.

Если судить чисто со спортивной точки зрения, то нужно давать шанс каждой лиге в мире. Но пока это не топ-лига. Я бы не стал полностью исключать вызов игрока из саудовской лиги, но я также могу понять своего коллегу".