Громкие неудачи и серьезные успехи: чем запомнились чехи в УПЛ

Любош Калоуда

Клуб: "Александрия" (сезон 2011/12)

Статистика: 6 матчей, 1 результативная передача (403 минуты)

Трофеи: —

Калоуда подавал надежды в "Брно", регулярно вызывался чешской молодежкой, однако после переезда в московский ЦСКА не убедил в квалификации, психологически сломался и постепенно растворился. Россияне пытались оживить центрхава, в частности, охотно отправляли в аренду - именно на таких правах парень и появился в "Александрии" летом 2011-го.

И что тут сказать? Калоуда подписался на полный сезон, много говорил в интервью, а взамен продержался до зимнего трансферного окна. Посредственный, нерегулярный перформанс, ассист в матче, проигранном "Днепру" 1:5 - вот это и все.

После разорвал контакты с "армейцами", сделал паузу в карьере и попытался перезагрузиться на родине. Пражская "Дукла" и "Словацко" протянули руку помощи, однако выжали немного - суммарно за пять лет принял участие в 71 встрече и оформил 13+7.

Повесил бутсы в тридцать травмированным и никому не нужным - на самом деле печально, ведь до Москвы за универсалом гонялись "Ювентус" и "Ньюкасл".

Ян Кралик

Клуб: "Александрия" (2011 - 2013 гг)

Статистика: 16 матчей, 1 гол, 1 результативная передача (689 минут)

Трофеи: —

Почти одномоментно с Калоудой "Александрия" подписала еще одного "сбитого летчика". Кралик на бумаге является крутым парнем, ведь в братиславском "Словане" выиграл два чемпионства, Кубок и Суперкубок Словакии. Впрочем, на деле центральный нападающий был задействован в десяти поединках, поскольку большую часть времени не вылезал из лазарета.

Это, конечно, обидно, но этот маркер проведен по всей карьере - например, сегодня Кралику тридцать семь, а в его активе лишь 102 появления на профессиональном уровне.

В той же "Александрии" нападающий пробыл полтора года и принес минимальную пользу - отметился эффективными действиями против "Мариуполя" и "Шахтера". А, еще случилась смешная красная карточка - вышел на 63 минуте с "Черноморцем", и уже через четыре минуты покинул поле (ну, бывает, слишком сильно перестарался).

По итогам кампании 2011/12 клуб вылетел из высшего дивизиона, и Кралик не расторг договор, хотя соответствующая опция была доступна. Тем не менее, как видно из цифр, ничего путного не произошло - после зимней паузы, в марте 2013-го исполнитель поставил точку в сотрудничестве.

Иржи Еслинек

Клуб: "Кривбасс" (2011 - 2013 гг.)

Статистика: 54 матча, 4 гола, 3 результативные передачи

Трофеи: —

Еслинек не проходил в основу пражской "Спарты", однако это не помешало ему стать причастным к завоеванию нескольких трофеев. "Красные" все надеялись, что нападающего прорвет, проверяли арендами и, наконец, махнули рукой - персональные цифры желали лучшего.

Зимой 2011-го присоединился к "Кривбассу" и пользовался спросом у Олега Тарана и Юрия Максимова. Правда, не от хорошей жизни - команда боролась (а затем и смирилась) с финансовыми проблемами, поэтому Еслинека бросали в бой из-за кадровых нюансов.

Сам вингер так и не перерос во что-то стоящее и время от времени отправлялся в дубль, чтобы подтянуть форму (очевидцы говорили, что и там ничего экстраординарного). Собственно, об этом говорит скромная статистика (хотя удалось огорчить "Днепр" Хуанде Рамоса).

После того, как "Кривбасс" треснул по швам, универсал отправился по миру, сменил не один коллектив, но нигде не закрепился.

Марио Голек

Клуб: "Днепр" (2008 - 2011 гг.)

Статистика: 68 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

Трофеи: —

За Марио Голека "Днепр" выложил 2 миллиона евро - хавбек нравился выступлениями в "Брно", считался тамошним лидером, поэтому, казалось, стоил выделенных инвестиций.

Так ли это так? Чеха купил Олег Протасов, но и Владимир Бессонов не отказался от услуг новичка. Только вот Голек не предложил постоянно высокий уровень - чередовал неплохие матчи с откровенно ужасными, поэтому мог после ряда игр "от звонка до звонка" присесть на скамейку запасных. Ну, куда это годится?

С назначением Хуанде Рамоса резко выпал из обоймы - испанец чистил состав и дал понять, что хочет видеть других персонажей. Учитывая то, что Мистер сделал в будущем, то как-то и неудобно сомневаться в его правоте. Голек же получил статус свободного агента - футболиста радостно подобрала пражская "Спарта" и с ним в 2014-м собрала все внутренние награды.

Ондржей Мазух

Клуб: "Днепр" (2012 - 2015 гг.)

Статистика: 94 матча, 1 результативная передача

Трофеи: —

Полтора месяца лечения, еще месяц, потом вообще девять, дисквалификация на три матча из-за грубого нарушения правил, автогол против "Ворсклы" (2:2) и потеря важных очков - иногда болельщики не понимали, для чего Мазух "Днепру" и в чью пользу он играет. Главный недостаток - это повышенная травматичность как следствие, (Мирон Маркевич устал и отказался от услуг чеха).

С другой стороны, почти 100 поединков, действительно хорошие отрезки, когда не требовался поход к врачу, опыт в еврокубках - Мазух заслужил критику, однако до "крестов" как-то перекрывал печальные моменты более позитивными. Это точно не статист или пустое место, но и не профи, с отсутствием которого "сине-бело-голубые" непременно бы рассыпались.

Примечательно, что вышеуказанный разрыв связки доконал Мазуха - он пытался реанимироваться в Чехии, для чего-то понадобился "Галл Сити", впрочем, прогнозируемо не набрал кондиции. Пока не завершил карьеру, но это не за горами.

Ян Лаштувка

Клуб: "Шахтер" (2004 - 2009 гг.), "Днепр" (2009 - 2016 гг.)

Статистика: 200 матчей, 89 клиншитов, 173 пропущенных

Трофеи: УПЛ (004/05, 2005/06), Суперкубок Украины (2006)

Лаштувка встретился с давлением и должен был выгрызать место под солнцем. Еще бы, в соперниках на разных этапах были Стипе Плетикоса, Дмитрий Шутков, Богдан Шуст, Юрий Вирт, Андрей Пятов и другие, менее значимые вратари.

И... это не та история, где всех победил и забетонировал вакансию. Исполнитель, безусловно, старался, но согласитесь - если бы был незаменимым, то не пошел бы в аренду в "Бохум" или "Фулхэм". Мирча Луческу искал стабильного первого номера, многих отвергал (об этом не так давно рассказал Шуст в одном из интервью) и, грубо говоря, остановился на Пятове.

Лаштувка стал не то чтобы лишним, он выбрал верный путь, когда ухватился за шанс продолжить выступления, а не смиренно сидеть за спинами.

Период в "Днепре" сделал чеха легендой во всех смыслах - великолепный футболист, прекрасный человек, друг Украины, бронзовый призер УПЛ и финалист Лиги Европы. Да, ближе к концу пришлось уступить Денису Бойко, однако ни одного намека на недовольство - словом, был и есть идеальным партнером. Вы думали, что он уже попрощался со спортом? Да, нет, сейчас доигрывает в "Гавиржеве".

Томаш Гюбшман

Клуб: "Шахтер" (2004 - 2014 гг.)

Статистика: 285 матчей, 10 голов, 7 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), Кубок Украины (2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13), Суперкубок Украины (2005, 2008, 2010, 2012, 2013), Кубок УЕФА (2008/09)

И завершаем Томашем Гюбшманом. Воспитанник пражской "Спарты" быстро добился успехов дома (было взято два национальных золота - 2001/02, 2002/03), также капитанил на молодежном ЧЕ-2002 U-21 и победил на турнире.

Такой прогресс не остался незамеченным - в 2004-м за опорным полузащитником обратился "Шахтер". Подчеркнем, что Томаш оказался в бешеной среде - на его позиции спорили Анатолий Тимощук, Игорь Дуляй и Мариуш Левандовский.

Чех регулярно подпускался к Луческу, но по настоящему раскрылся в 2008-м - выдал эталонный розыгрыш 2008/09 (3 219 минут), отгрузил мяч "Марселю" в четвертьфинале Кубка УЕФА и пропустил решающий матч только из-за перебора карточек.

Появление и стремительный рост Тараса Степаненко, ключевая роль Фернандиньо постепенно уменьшили вес Гюбшмана, но не отменили его важность. Луческу всегда ценил самоотдачу, безотказность и готовность залатать любую дыру в средней линии, поэтому футболист имел относительно стабильную практику и спокойненько собирал престижные награды.

В 2014-м отправился в "Яблонец", которому посвятил десять лет жизни. Представьте себе, игрок завязал со спортом в 42, в начале прошлого месяца. Вот вам и наглядный пример настоящего профессионализма.