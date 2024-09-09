Кейн - о Ли Карсли: До сих пор было замечательно работать с ним

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн положительно отзывается о работе нового временного тренера национальной команды Ли Карсли.

"До сих пор было прекрасно работать с ним. Он поделился с нами своими идеями, как он хочет, чтобы мы играли. Думаю, ребятам это понравилось.

У нас в команде есть как молодые игроки, так и опытные. Вы видите восторженные лица некоторых новых футболистов".