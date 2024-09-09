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Кейн - о Ли Карсли: До сих пор было замечательно работать с ним

Лига наций УЕФА

Харри положительно отзывается о работе нового временного тренера сборной Англии

Кейн - о Ли Карсли: До сих пор было замечательно работать с ним

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн положительно отзывается о работе нового временного тренера национальной команды Ли Карсли.

"До сих пор было прекрасно работать с ним. Он поделился с нами своими идеями, как он хочет, чтобы мы играли. Думаю, ребятам это понравилось.

У нас в команде есть как молодые игроки, так и опытные. Вы видите восторженные лица некоторых новых футболистов".

Напомним, что матч Лиги наций Англия - Финляндия состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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Англия Лига Наций Харри Кейн
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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