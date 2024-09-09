Немецкий форвард может пропустить матч против Нидерландов. У него травма

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг может пропустить матч против Нидерландов из-за травмы.

По словам журналиста Керри Хоу, игрок досрочно покинул зазывную тренировку своей команды в Амстердаме из-за проблем с ахилловым сухожилием и икрой.

Bitter für das DFB-Team: Niclas Füllkrug (Probleme an der Achillessehne und Wade) muss das Abschlusstraining in Amsterdam nach einer knappen Viertelstunde abbrechen. Ein Einsatz des Stürmers gegen die Niederlande ist damit sehr unwahrscheinlich. ???????? #NEDGER @SkySportDE pic.twitter.com/DzZEJjjNXY — Kerry Hau (@kerry_hau) September 9, 2024

Добавим, сборная Германии сыграет против Нидерландов завтра 10 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.