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Немецкий форвард может пропустить матч против Нидерландов. У него травма

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Плохие новости для команды

Немецкий форвард может пропустить матч против Нидерландов. У него травма

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг может пропустить матч против Нидерландов из-за травмы.

По словам журналиста Керри Хоу, игрок досрочно покинул зазывную тренировку своей команды в Амстердаме из-за проблем с ахилловым сухожилием и икрой.

Добавим, сборная Германии сыграет против Нидерландов завтра 10 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
kerry_hau
Опубликовал: Екатерина Власова
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