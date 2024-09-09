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Немецкий форвард может пропустить матч против Нидерландов. У него травма
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг может пропустить матч против Нидерландов из-за травмы.
По словам журналиста Керри Хоу, игрок досрочно покинул зазывную тренировку своей команды в Амстердаме из-за проблем с ахилловым сухожилием и икрой.
Bitter für das DFB-Team: Niclas Füllkrug (Probleme an der Achillessehne und Wade) muss das Abschlusstraining in Amsterdam nach einer knappen Viertelstunde abbrechen. Ein Einsatz des Stürmers gegen die Niederlande ist damit sehr unwahrscheinlich. ???????? #NEDGER @SkySportDE pic.twitter.com/DzZEJjjNXY— Kerry Hau (@kerry_hau) September 9, 2024
Добавим, сборная Германии сыграет против Нидерландов завтра 10 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.
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