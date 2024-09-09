"Это вдохновляет меня играть как можно дольше". Кейн прокомментировал 901-й гол Роналду

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал невероятное достижение португальского форварда Криштиану Роналду, который забил 901-й гол в карьере.

"Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и морально на пике моей карьеры. Когда я вижу, как Роналду забивает свой 901-й гол в возрасте 39 лет, это вдохновляет меня играть как можно дольше.

Мне больше всего нравится представлять Англию и я не хочу, чтобы это закончилось в ближайшее время".