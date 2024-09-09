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"Это вдохновляет меня играть как можно дольше". Кейн прокомментировал 901-й гол Роналду

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Гарри выступил на пресс-конференции

"Это вдохновляет меня играть как можно дольше". Кейн прокомментировал 901-й гол Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал невероятное достижение португальского форварда Криштиану Роналду, который забил 901-й гол в карьере.

"Я чувствую себя очень хорошо, как физически, так и морально на пике моей карьеры. Когда я вижу, как Роналду забивает свой 901-й гол в возрасте 39 лет, это вдохновляет меня играть как можно дольше.

Мне больше всего нравится представлять Англию и я не хочу, чтобы это закончилось в ближайшее время".

Напомним, Роналду забил свой 900-й гол в матче против Хорватии, а 901-й в игре против Шотландии.

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Англия Криштиану Роналду Харри Кейн
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