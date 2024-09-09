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Нагельсманн - о тер Штегене: Он очень важный для нас игрок

Лига наций УЕФА

Специалист высказался о голкипере Барселоны накануне матча Лиги наций против Нидерландов

Нагельсманн - о тер Штегене: Он очень важный для нас игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями о голкипере национальной команды Марке-Андре тер Штегене.

"Он очень важный для нас игрок, потому что он уже много лет играет за "Барселону", является ее капитаном.

Разговор, который мы имели с ним в марте, не был особенно приятным. Он вел себя вежливо, но был недоволен. Я боялся, что он скажет, что вообще будет недоступен. Я мог бы его понять, потому что он слишком долго был вторым номером. Я просто надеюсь, что он будет здоров".

Напомним, что этим летом Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии.

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