Нагельсманн - о тер Штегене: Он очень важный для нас игрок

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями о голкипере национальной команды Марке-Андре тер Штегене.

"Он очень важный для нас игрок, потому что он уже много лет играет за "Барселону", является ее капитаном.

Разговор, который мы имели с ним в марте, не был особенно приятным. Он вел себя вежливо, но был недоволен. Я боялся, что он скажет, что вообще будет недоступен. Я мог бы его понять, потому что он слишком долго был вторым номером. Я просто надеюсь, что он будет здоров".