Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн - о тер Штегене: Он очень важный для нас игрок
Специалист высказался о голкипере Барселоны накануне матча Лиги наций против Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями о голкипере национальной команды Марке-Андре тер Штегене.
"Он очень важный для нас игрок, потому что он уже много лет играет за "Барселону", является ее капитаном.
Разговор, который мы имели с ним в марте, не был особенно приятным. Он вел себя вежливо, но был недоволен. Я боялся, что он скажет, что вообще будет недоступен. Я мог бы его понять, потому что он слишком долго был вторым номером. Я просто надеюсь, что он будет здоров".
Напомним, что этим летом Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии.
Популярное сейчас
- Бенфика огласила сумму, которую заплатила Шахтеру за Трубина
- УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
- Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
- Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans