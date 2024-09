Рекорд Бицана, пенальти Паненки, шлем Чеха: пять артефактов чешского футбола

805 голов Бицана

Ну, это по последним данным.

Раньше говорили, что 641, а Франц Биндер убеждал, что голов было более 5000.

Йозеф Бицан по прозвищу Пепи специализировался только на них. Остальные вещи его не очень-то и интересовали.

Тяжелое детство, да. Бицан рос в межвоенной Вене без отца, и ребенком зарабатывал семье на еду голами — в уличных баталиях босиком ему платили по шиллингу за каждый забитый мяч. Как тут не натренируешься?

Когда его впервые поставили за венский "Рапид", Пепи было 18, и он сразу оформил покер чемпиону - "Аустрии".

Josef Bican 1933/34

???? Games: 40

⚽️ Goals: 41 (1.025 pg)

????️ Assists: 19 (0.47 pg)

G/A: 60 (1.5 pg)

???? 3 hat-tricks

⚽️ 3 x2

⚽️ 4 x1

Hat-trick of assists vs Bulgaria in WC Qualifiers

Это был чистый, абсолютный феномен.

В сборной, правда, не посчастливилось пересечься с Матиасом Синделаром, и тренеры вынужденно ставили Бицана на фланг, подчиняясь авторитету ветерана. По этой причине Пепи забил за Вундертим "лишь" 14 голов в 19 матчах.

Вы скажете — какой же он чех?

Но все просто — уже в 1937-м Йозеф переехал в Прагу, подписался в "Славии" и получил гражданство:

"Если бы мой отец увидел, что я изображаю из себя немца, он бы дал мне хорошую взбучку".

На тот момент это было не понижение — Чехословакия даже играла финал ЧМ-1934 с Италией и уступила главным образом из-за судейства.

Неедлы, Соботка, Свобода были большими звездами, и с Бицаном могли замахнуться на все, но успели только на Кубок Митропы-1938. Уже дальше — война, разруха. Когда немцы зашли, то судетские клубы забрали к себе. Словаки тоже отделились и играли в границах марионеточного государства Тисо. В Чехии остались по сути две команды "Спарта" и "Славия", и для Бицана, и раньше забивавшего по голу за матч, стало слишком легко.

Slavia Prague

Josef Bican

217 League Appearances

395 League Goals

На первые 100 голов за "Славию" он потратил 33 месяца, на вторую сотню — 30.

Его обожала Прага, он владел кучей недвижимости, дружил с кинозвездами. Кто же знал, что скоро придут советы и все отберут?

Все из-за отказа вступить в Компартию. В конце 40-х Бицана вышвырнули из "Славии", не позволяли устроиться в другие клубы элиты; когда он стал играющим тренером — запретили играющих тренеров.

Чтобы прокормить семью, он работал на стройках, укладывал рельсы, кормил животных в зоопарке.

Только с началом Пражской весны Дубчек сделал Бицану разрешение выехать в Бельгию потренировать, заработать денег.

la leyenda checa josef bican marcó 1137 goles en 514 partidos sólo con el slavia prag, y en total, incluyendo amistosos, marcó 1813 goles en un total de 1089 partidos a lo largo de su carrera.

Ну, а настоящую славу Пепи получил уже после смерти благодаря Криштиану Роналду, который нуждался в новых бомбардирских ориентирах. Тогда-то из нафталина и вытащили пожелтевшие фотографии, на которых сиял голливудской улыбкой герой 30-х с перевернутой звездой на груди.

Фейр-плей Масопуста

Всего на поколение разминулись они с Бицаном, но какие же разные!

Один был звездой, другой "первым из равных". Один тянулся к богеме, другой не изменял шахтерским корням. Одного власть ненавидела, другого превозносила.

Да-да, Йозеф Масопуст был коммунистом.

Всю свою карьеру он провел в "Дукле" - клубе армии, который в начале 50-х искусственно сделали самым мощным в стране, забрав якобы на службу всех лучших.

"Люди никогда не любили "Дуклу". Они выигрывали лигу, но все равно имели самую низкую посещаемость. Например, в сезоне-1965/66 они выиграли золото с 9,000 фанов на трибунах, а "Спарта" или "Славия" собирали по 24,000", - пишет журналист Радован Елинек.

Масопуст играл центрхава. Без коренастого телосложения, но с чувством момента. Знал, когда ворваться, а когда отойти назад. Хорошо сушил игру. Не выделялся намеренно, но включал слаломные проходы в решающие минуты.

Европа и мир только на ЧМ-1962 поняли его силу — Чехословакия в Чили прошла Испанию, Венгрию и Югославию, дойдя до финала с Бразилией.

А там что? На 14-й минуте Масопуст открылся под Адольфа Шерера и забил. И они очень, очень старались его удержать, но Зито и Вава их пробили.

За сенсацию на мундиале Йозефу дали Золотой мяч-1962 — неслыханно для представителя соцлагеря.

Параллельно он выиграл для "Дуклы" 9 чемпионатов и дошел до полуфинала КЕЧ в 36 лет, одолев "Аякс" молодого Кройфа, но уступив "Селтику" Джока Стейна.

"Мы потеряли трех нападающих из-за травм. На Западе мы бы купили на их место трех других, а здесь ждали, когда придет пора служить в армии очередному талантливому парню", - Масопуст видел разницу между двумя сторонами Железного занавеса, но правильной считал свою.

При том разве за это кто-то уважал его меньше?

И как вообще не уважать игрока, который в эпоху без замен сознательно не атаковал травмированного Пеле, когда к тому попадал мяч?

"С этими его рывками, пасом, дриблингом он не должен был родиться в Европе — он должен был быть бразильцем!" - говорил король футбола.

А уж сколько у Масопуста было предложений из Европы — не сосчитать. "Интер", „Лацио“, „Юве“, „Барса“, а дон Сантьяго Бернабеу уже купил для него особняк и спортивную машину, но Йозеф, конечно, не поехал, и теперь памятник ему стоит не в Мадриде, а в Праге возле стадиона „Дуклы“, которая без коммунистов совсем пришла в упадок.

Вне сомнений, он бы и сам не желал монументу другой судьбы.

Пенальти Паненки

А это уже поколение 70-х — усы, длинные патлы и рокнрол.

Антонин Паненка — дитя своего времени. На поле за "Богемианс" он играл художника, который создавал, забивал, отдавал голевые.

Две сотни голов, еще больше ассистов, и это где-то несправедливо, что его запомнили за один-единственный удар.

"В определенном смысле тот пенальти разрушил мою карьеру", - говорит Паненка.

Сегодня он президент "Богемианса"; ему 75 лет, и он тяжело перенес COVID, но уцелел.

Вспоминает, что тогда все началось с пари с вратарем Зденеком Грушкой, по правилам которого Паненка должен был забить 5 подряд пенальти. Играли на пиво или шоколад, и скоро Антонин оказался в долгах.

"Я по вечерам думал, как же победить, и тогда понял, что он всегда прыгает за секунду до удара. И я подумал — что, если я направлю мяч легонько по центру?"

Паненка смеется, что с тех пор резко набрал вес, ведь пиво и шоколад очень калорийные.

Уже вскоре он пробивал свой пенальти в товарняках; дальше — в чемпионате. Если бы западный зритель это видел, то в финале Евро-1976 Зепп Майер не был бы таким беспомощным, ведь ранее в том году Паненка точно так же обманул голкипера "Дуклы".

Но он не видел.

Более того, после 2:2 в основное время финала именно ФРГ настояла на пенальти, а не переигровке, как тогда было принято — мол, у наших уже куплены билеты на курорты. Паненка, ясно, против не выступал — вместо этого дождался единственного промаха в серии от Ули Хенесса, взял длинный разбег и ударил, как никто раньше.

Майер тогда не просто не поймал, но обиделся и не говорил с Паненкой еще 25 лет.

Параллельно Антонина до небес вознесла западная пресса, а дома коммунисты вызвали на ковер:

"Они набросились на меня, мол, я презираю правила и всю политическую систему. Никогда бы не подумал, что здесь где-то могла быть связь. Если бы я так пробил и не забил — видимо, меня бы посадили".

Повезло, что он попал.

А уже в 1981-м власть отправила 33-летнего бунтаря на его любимый Запад, и он выбрал венский "Рапид".

Интересная была команда — там также бегали супербомбардир Ганс Кранкль, выкупивший сам себя у "Барселоны" за полмиллиона, и первый в истории советский легионер Анатолий Зинченко, которого отпустили из "Зенита". С ними Паненка выиграл два чемпионата и дошел до финала Кубка кубков-1985, где проиграл "Эвертону" 1:3.

Пожалуй, лучшей эпитафией его карьере навсегда останутся слова Пеле, видевшего "Белградскую ночь" вживую:

"Так пробить пенальти в финале мог либо сумасшедший, либо гений".

Стыки Недведа

А этот начал уже когда Паненка завершил.

И как начал? С трех удалений в шести матчах! Павел никогда, ни при каких обстоятельствах не убирал ног.

Тогда, осенью 1993-го за первое удаление Недведу дали матч дисквалификации, второе простили, а уже за третье впаяли четыре игры бана, чтобы успокоить.

Но фолы — это же не все. Павел бил с двух ног, не уставал, работал на разных позициях одинаково эффективно, а класс доказал на первом же крупном турнире — то самое Евро-1996, где Чехия дошла до финала, а он забил итальянцам.

Далее как всегда — предложения грандов, и Павел выбрал "Лацио", ведь там тренировал Зденек Земан.

Глобально золотые годы "Орлов" - это и есть Недвед. Его гол стал победным в финале Кубка кубков-1999 и последним в истории турнира.

Еще через год "Лацио" впервые за 26 сезонов выиграл Скудетто, а Недвед 28 раз вышел в старте на левом фланге полузащиты, где оборонялись Симеоне и Алмейда, а Консейсау работал справа, обеспечивая мячами Марсело Саласа. Великая команда!

Да и разве маленькой был "Ювентус", куда Недвед перебрался в 2001-м за 1,6 млрд крон?

Pavel Nedvěd scores a beauty vs Mallorca in the last ever UEFA Cup Winners' Cup final, 1999.

"Старая синьора" передвинула его в центр, чтобы менял самого Зидана, и бог свидетель — он играл так хорошо, как мог, но с того времени Павела покинуло везение.

Точнее, оно однажды вернулось — во время голосования за ЗМ-2003, где он получил не самую очевидную победу, а вот на поле как-то не шло. Чехия не вышла на ЧМ-2002, проиграв в стыках Бельгии Марка Вильмотса, а Недведа еще и удалили за протесты:

"Мой футбольный мир рухнул в тот вечер. Я был готов пожертвовать чем угодно ради ЧМ, но мы были не в форме".

Далее ЛЧ-2003 — Недвед снова сияет, выжигает поле, но получает нелепую желтую в конце полуфинала с "Реалом" и в главный день с трибун смотрит, как титул для "Милана" добывает Шевченко.

"Takımlar küme düşünce futbolcular gider, adamlar kalır"



Adamlığın son kalesi Pavel Nedved, 47 yaşında...

Евро-2004 — и Чехия снова молодая, агрессивная, интересная. Барош играет, как никогда в жизни. Полуфинал против Греции — не формальность ли? Но Недвед повредил колено, его меняют, и в овертайме забивает Траянос Деллас.

Его старость в Турине прошла под взрывы Кальчополи. "Ювентус" выбросили из элиты, и пришлось Павелу вместе с Трезеге и Дель Пьеро его оттуда вытаскивать.

Вытащили, еще бы! Но только для того, чтобы в своем последнем сезоне-2008/09 Недвед вновь не доиграл решающий матч — на этот раз в 1/8 финала ЛЧ игроки "Челси" знали, что у Павела проблемы, и дважды за 13 минут боднули в колено. Стык с Анелька в итоге стал фатальным.

"Мое тело еще может соревноваться, но ментально я не готов. Мой мозг уже не здесь", - вздохнул чех и ушел.

Карьера, в которой не было ни одной забранной ноги в единоборствах — это чертовски больно, да.

On this day in 2009, Pavel Nedved played his last game with Juventus in a 2-0 victory over Lazio. He provided an assist.

И еще символично, что последний матч Недвед за "Юве" сыграл против "Лацио", где отдал голевую на Сандро Дель Пьеро. Как играл — так и завершил.

Шлем Чеха

А это уже 14 октября 2006 года, матч "Рэдинг" - "Челси".

Жозе Моуринью и понятия не имел, что будут проблемы. За спиной у него были два чемпионства, а его вратарь в предыдущем сезоне сыграл 21 сухой матч.

Без преувеличений, Петр Чех на пике карьеры был монстром.

В 19 лет за "Спарту" поставил рекорд чешской лиги по сухой серии — аж 905 минут. В 21 — выполнил десяток сэйвов и спас от вылета из Лиги 1 "Ренн" в матче с "ПСЖ".

Когда его купил "Челси" в 2004-м, Карло Кудичини был любимцем публики, но Чех его будто и не заметил.

Pra quem nunca viu, essa foi a lesão que fez Petr Čech usar capacete pelo resto da carreira, em um jogo contra o Reading em Outubro de 2006, Stephen Hunt acertou o joelho na cabeça dele. Dois pedaços do crânio ficaram soltos e tiveram que ser substituído por placas de metal.

И вот поле "Рединга", 17-я секунда матча, Стивен Хант летит на мяч и не успевает убрать ногу — вместо этого коленом попадает Петеру в голову.

Вратарь сразу потерял сознание, но арбитру Майклу Райли все равно. Он приказывает Чеху покинуть пределы поля, и тот на четвереньках выползает за лицевую.

"Хант специально выставил колено. Это фол на красную, даже если он и не пытался никого убить. И это ужас — мы ждали скорую 30 минут. Из раздевалки Петра забрать не смогли, поэтому мы посадили его в инвалидную коляску и так везли до стоянки", - кричал Жозе Моуринью после матча, который был действительно проклятым, ведь дальше из-за травмы головы потерял сознание еще и Кудичини, и завершал матч в воротах Джон Терри.

Уже в больнице стало ясно, что у Чеха вдавленный перелом черепа. Еще немного — и он бы умер.

Ну, а когда вернулся через 105 дней, то уже в шлеме, который отныне надевал до конца карьеры.

Já podes comprar o capacete de Petr Cech para te aqueceres no inverno ❄️

Вообще этот шлем регбийный, и сначала Чех одел модель новозеландской Canterbury, но поскольку "Челси" играл в Adidas, а Чехия — в Puma, то это пришлось урегулировать. В итоге Adidas даже линейку регбийной экипировки выпустил, вдохновившись историей вратаря.

Ну, а Чех продолжил побеждать. Уже в шлеме он еще трижды становился самым надежным вратарем АПЛ, дважды признавался лучшим кипером Лиги чемпионов, выигрывал оба турнира, установил рекорд по матчам за Чехию — 124.

Также у Петра Чеха до сих пор больше всех "сухарей" в истории АПЛ — аж 202.

Он никогда не забудет тот вечер в Рэдинге, но и со страхом не живет — даже играет с полупрофи в хоккей. Говорит, что в детстве пошел в футбол, поскольку там экипировка дешевле.

Here he comes! | #EIHL



Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. 🏒

Ну, и еще Чех рассказал один секрет — оказывается, у него слабый череп, потому что он родился в тройне с сестрой Шаркой и братом Михалом, умершим в младенчестве. По идее, с таким вообще не место в контактном спорте, но если задатки легенды — то, конечно, можно все.