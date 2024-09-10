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Рекорд Бицана, пенальти Паненки, шлем Чеха: пять артефактов чешского футбола
У соперника сборной Украины выдающаяся история
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jamie McDonald
805 голов Бицана
Ну, это по последним данным.
Раньше говорили, что 641, а Франц Биндер убеждал, что голов было более 5000.
Йозеф Бицан по прозвищу Пепи специализировался только на них. Остальные вещи его не очень-то и интересовали.
Тяжелое детство, да. Бицан рос в межвоенной Вене без отца, и ребенком зарабатывал семье на еду голами — в уличных баталиях босиком ему платили по шиллингу за каждый забитый мяч. Как тут не натренируешься?
Когда его впервые поставили за венский "Рапид", Пепи было 18, и он сразу оформил покер чемпиону - "Аустрии".
Josef Bican 1933/34— Brent Fredericks (@FredericksBrent) June 26, 2024
???? Games: 40
⚽️ Goals: 41 (1.025 pg)
????️ Assists: 19 (0.47 pg)
G/A: 60 (1.5 pg)
???? 3 hat-tricks
⚽️ 3 x2
⚽️ 4 x1
Hat-trick of assists vs Bulgaria in WC Qualifiers pic.twitter.com/nAwoL7ydH7
Это был чистый, абсолютный феномен.
В сборной, правда, не посчастливилось пересечься с Матиасом Синделаром, и тренеры вынужденно ставили Бицана на фланг, подчиняясь авторитету ветерана. По этой причине Пепи забил за Вундертим "лишь" 14 голов в 19 матчах.
Вы скажете — какой же он чех?
Но все просто — уже в 1937-м Йозеф переехал в Прагу, подписался в "Славии" и получил гражданство:
"Если бы мой отец увидел, что я изображаю из себя немца, он бы дал мне хорошую взбучку".
На тот момент это было не понижение — Чехословакия даже играла финал ЧМ-1934 с Италией и уступила главным образом из-за судейства.
Неедлы, Соботка, Свобода были большими звездами, и с Бицаном могли замахнуться на все, но успели только на Кубок Митропы-1938. Уже дальше — война, разруха. Когда немцы зашли, то судетские клубы забрали к себе. Словаки тоже отделились и играли в границах марионеточного государства Тисо. В Чехии остались по сути две команды "Спарта" и "Славия", и для Бицана, и раньше забивавшего по голу за матч, стало слишком легко.
Slavia Prague— Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) September 8, 2020
Josef Bican
217 League Appearances
395 League Goals pic.twitter.com/2wou383lhr
На первые 100 голов за "Славию" он потратил 33 месяца, на вторую сотню — 30.
Его обожала Прага, он владел кучей недвижимости, дружил с кинозвездами. Кто же знал, что скоро придут советы и все отберут?
Все из-за отказа вступить в Компартию. В конце 40-х Бицана вышвырнули из "Славии", не позволяли устроиться в другие клубы элиты; когда он стал играющим тренером — запретили играющих тренеров.
Чтобы прокормить семью, он работал на стройках, укладывал рельсы, кормил животных в зоопарке.
Только с началом Пражской весны Дубчек сделал Бицану разрешение выехать в Бельгию потренировать, заработать денег.
la leyenda checa josef bican marcó 1137 goles en 514 partidos sólo con el slavia prag, y en total, incluyendo amistosos, marcó 1813 goles en un total de 1089 partidos a lo largo de su carrera. pic.twitter.com/v4A1dntPkm— deliyim (@PerelmanDrg) September 5, 2024
Ну, а настоящую славу Пепи получил уже после смерти благодаря Криштиану Роналду, который нуждался в новых бомбардирских ориентирах. Тогда-то из нафталина и вытащили пожелтевшие фотографии, на которых сиял голливудской улыбкой герой 30-х с перевернутой звездой на груди.
Фейр-плей Масопуста
Всего на поколение разминулись они с Бицаном, но какие же разные!
Один был звездой, другой "первым из равных". Один тянулся к богеме, другой не изменял шахтерским корням. Одного власть ненавидела, другого превозносила.
Да-да, Йозеф Масопуст был коммунистом.
Всю свою карьеру он провел в "Дукле" - клубе армии, который в начале 50-х искусственно сделали самым мощным в стране, забрав якобы на службу всех лучших.
"Люди никогда не любили "Дуклу". Они выигрывали лигу, но все равно имели самую низкую посещаемость. Например, в сезоне-1965/66 они выиграли золото с 9,000 фанов на трибунах, а "Спарта" или "Славия" собирали по 24,000", - пишет журналист Радован Елинек.
Масопуст играл центрхава. Без коренастого телосложения, но с чувством момента. Знал, когда ворваться, а когда отойти назад. Хорошо сушил игру. Не выделялся намеренно, но включал слаломные проходы в решающие минуты.
Европа и мир только на ЧМ-1962 поняли его силу — Чехословакия в Чили прошла Испанию, Венгрию и Югославию, дойдя до финала с Бразилией.
А там что? На 14-й минуте Масопуст открылся под Адольфа Шерера и забил. И они очень, очень старались его удержать, но Зито и Вава их пробили.
За сенсацию на мундиале Йозефу дали Золотой мяч-1962 — неслыханно для представителя соцлагеря.
Параллельно он выиграл для "Дуклы" 9 чемпионатов и дошел до полуфинала КЕЧ в 36 лет, одолев "Аякс" молодого Кройфа, но уступив "Селтику" Джока Стейна.
"Мы потеряли трех нападающих из-за травм. На Западе мы бы купили на их место трех других, а здесь ждали, когда придет пора служить в армии очередному талантливому парню", - Масопуст видел разницу между двумя сторонами Железного занавеса, но правильной считал свою.
При том разве за это кто-то уважал его меньше?
И как вообще не уважать игрока, который в эпоху без замен сознательно не атаковал травмированного Пеле, когда к тому попадал мяч?
"С этими его рывками, пасом, дриблингом он не должен был родиться в Европе — он должен был быть бразильцем!" - говорил король футбола.
А уж сколько у Масопуста было предложений из Европы — не сосчитать. "Интер", „Лацио“, „Юве“, „Барса“, а дон Сантьяго Бернабеу уже купил для него особняк и спортивную машину, но Йозеф, конечно, не поехал, и теперь памятник ему стоит не в Мадриде, а в Праге возле стадиона „Дуклы“, которая без коммунистов совсем пришла в упадок.
Вне сомнений, он бы и сам не желал монументу другой судьбы.
Monument for Josef #Masopust, a legend of Chechoslovakian football naer #Dukla stadium in #Prague https://t.co/LSFY0XJyeo pic.twitter.com/OpW2REMEQx— Радыё Аршыца ???????????? (@orshafans) November 7, 2021
Пенальти Паненки
А это уже поколение 70-х — усы, длинные патлы и рокнрол.
Антонин Паненка — дитя своего времени. На поле за "Богемианс" он играл художника, который создавал, забивал, отдавал голевые.
Две сотни голов, еще больше ассистов, и это где-то несправедливо, что его запомнили за один-единственный удар.
"В определенном смысле тот пенальти разрушил мою карьеру", - говорит Паненка.
Сегодня он президент "Богемианса"; ему 75 лет, и он тяжело перенес COVID, но уцелел.
ANTONIN #PANENKA????????????#skrapid #SCRRBS #SCR2023 pic.twitter.com/sCMSMGNR8J— SK Rapid (@skrapid) December 9, 2023
Вспоминает, что тогда все началось с пари с вратарем Зденеком Грушкой, по правилам которого Паненка должен был забить 5 подряд пенальти. Играли на пиво или шоколад, и скоро Антонин оказался в долгах.
"Я по вечерам думал, как же победить, и тогда понял, что он всегда прыгает за секунду до удара. И я подумал — что, если я направлю мяч легонько по центру?"
Паненка смеется, что с тех пор резко набрал вес, ведь пиво и шоколад очень калорийные.
Уже вскоре он пробивал свой пенальти в товарняках; дальше — в чемпионате. Если бы западный зритель это видел, то в финале Евро-1976 Зепп Майер не был бы таким беспомощным, ведь ранее в том году Паненка точно так же обманул голкипера "Дуклы".
Но он не видел.
Более того, после 2:2 в основное время финала именно ФРГ настояла на пенальти, а не переигровке, как тогда было принято — мол, у наших уже куплены билеты на курорты. Паненка, ясно, против не выступал — вместо этого дождался единственного промаха в серии от Ули Хенесса, взял длинный разбег и ударил, как никто раньше.
Майер тогда не просто не поймал, но обиделся и не говорил с Паненкой еще 25 лет.
Параллельно Антонина до небес вознесла западная пресса, а дома коммунисты вызвали на ковер:
"Они набросились на меня, мол, я презираю правила и всю политическую систему. Никогда бы не подумал, что здесь где-то могла быть связь. Если бы я так пробил и не забил — видимо, меня бы посадили".
Повезло, что он попал.
А уже в 1981-м власть отправила 33-летнего бунтаря на его любимый Запад, и он выбрал венский "Рапид".
Интересная была команда — там также бегали супербомбардир Ганс Кранкль, выкупивший сам себя у "Барселоны" за полмиллиона, и первый в истории советский легионер Анатолий Зинченко, которого отпустили из "Зенита". С ними Паненка выиграл два чемпионата и дошел до финала Кубка кубков-1985, где проиграл "Эвертону" 1:3.
Пожалуй, лучшей эпитафией его карьере навсегда останутся слова Пеле, видевшего "Белградскую ночь" вживую:
"Так пробить пенальти в финале мог либо сумасшедший, либо гений".
Стыки Недведа
А этот начал уже когда Паненка завершил.
И как начал? С трех удалений в шести матчах! Павел никогда, ни при каких обстоятельствах не убирал ног.
Тогда, осенью 1993-го за первое удаление Недведу дали матч дисквалификации, второе простили, а уже за третье впаяли четыре игры бана, чтобы успокоить.
Но фолы — это же не все. Павел бил с двух ног, не уставал, работал на разных позициях одинаково эффективно, а класс доказал на первом же крупном турнире — то самое Евро-1996, где Чехия дошла до финала, а он забил итальянцам.
Pavel Nedved vs Italy, 1996. via @UEFAEURO. pic.twitter.com/CHJz35F9Ar— 90s Football (@90sfootball) July 9, 2019
Далее как всегда — предложения грандов, и Павел выбрал "Лацио", ведь там тренировал Зденек Земан.
Глобально золотые годы "Орлов" - это и есть Недвед. Его гол стал победным в финале Кубка кубков-1999 и последним в истории турнира.
Еще через год "Лацио" впервые за 26 сезонов выиграл Скудетто, а Недвед 28 раз вышел в старте на левом фланге полузащиты, где оборонялись Симеоне и Алмейда, а Консейсау работал справа, обеспечивая мячами Марсело Саласа. Великая команда!
Да и разве маленькой был "Ювентус", куда Недвед перебрался в 2001-м за 1,6 млрд крон?
Pavel Nedvěd scores a beauty vs Mallorca in the last ever UEFA Cup Winners' Cup final, 1999. pic.twitter.com/FMGJsfqgDS— 90s Football (@90sfootball) May 28, 2020
"Старая синьора" передвинула его в центр, чтобы менял самого Зидана, и бог свидетель — он играл так хорошо, как мог, но с того времени Павела покинуло везение.
Точнее, оно однажды вернулось — во время голосования за ЗМ-2003, где он получил не самую очевидную победу, а вот на поле как-то не шло. Чехия не вышла на ЧМ-2002, проиграв в стыках Бельгии Марка Вильмотса, а Недведа еще и удалили за протесты:
"Мой футбольный мир рухнул в тот вечер. Я был готов пожертвовать чем угодно ради ЧМ, но мы были не в форме".
Далее ЛЧ-2003 — Недвед снова сияет, выжигает поле, но получает нелепую желтую в конце полуфинала с "Реалом" и в главный день с трибун смотрит, как титул для "Милана" добывает Шевченко.
"Takımlar küme düşünce futbolcular gider, adamlar kalır"— Fanatik (@fanatikcomtr) August 30, 2019
Adamlığın son kalesi Pavel Nedved, 47 yaşında... pic.twitter.com/ilWDj7YTaw
Евро-2004 — и Чехия снова молодая, агрессивная, интересная. Барош играет, как никогда в жизни. Полуфинал против Греции — не формальность ли? Но Недвед повредил колено, его меняют, и в овертайме забивает Траянос Деллас.
Его старость в Турине прошла под взрывы Кальчополи. "Ювентус" выбросили из элиты, и пришлось Павелу вместе с Трезеге и Дель Пьеро его оттуда вытаскивать.
Вытащили, еще бы! Но только для того, чтобы в своем последнем сезоне-2008/09 Недвед вновь не доиграл решающий матч — на этот раз в 1/8 финала ЛЧ игроки "Челси" знали, что у Павела проблемы, и дважды за 13 минут боднули в колено. Стык с Анелька в итоге стал фатальным.
"Мое тело еще может соревноваться, но ментально я не готов. Мой мозг уже не здесь", - вздохнул чех и ушел.
Карьера, в которой не было ни одной забранной ноги в единоборствах — это чертовски больно, да.
On this day in 2009, Pavel Nedved played his last game with Juventus in a 2-0 victory over Lazio. He provided an assist. pic.twitter.com/HaWH7npjXX— Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) May 30, 2017
И еще символично, что последний матч Недвед за "Юве" сыграл против "Лацио", где отдал голевую на Сандро Дель Пьеро. Как играл — так и завершил.
Шлем Чеха
А это уже 14 октября 2006 года, матч "Рэдинг" - "Челси".
Жозе Моуринью и понятия не имел, что будут проблемы. За спиной у него были два чемпионства, а его вратарь в предыдущем сезоне сыграл 21 сухой матч.
Без преувеличений, Петр Чех на пике карьеры был монстром.
В 19 лет за "Спарту" поставил рекорд чешской лиги по сухой серии — аж 905 минут. В 21 — выполнил десяток сэйвов и спас от вылета из Лиги 1 "Ренн" в матче с "ПСЖ".
Когда его купил "Челси" в 2004-м, Карло Кудичини был любимцем публики, но Чех его будто и не заметил.
Pra quem nunca viu, essa foi a lesão que fez Petr Čech usar capacete pelo resto da carreira, em um jogo contra o Reading em Outubro de 2006, Stephen Hunt acertou o joelho na cabeça dele. Dois pedaços do crânio ficaram soltos e tiveram que ser substituído por placas de metal. pic.twitter.com/g5ZPPXKMpX— Don Ramón (@Donramonfc1) February 9, 2024
И вот поле "Рединга", 17-я секунда матча, Стивен Хант летит на мяч и не успевает убрать ногу — вместо этого коленом попадает Петеру в голову.
Вратарь сразу потерял сознание, но арбитру Майклу Райли все равно. Он приказывает Чеху покинуть пределы поля, и тот на четвереньках выползает за лицевую.
"Хант специально выставил колено. Это фол на красную, даже если он и не пытался никого убить. И это ужас — мы ждали скорую 30 минут. Из раздевалки Петра забрать не смогли, поэтому мы посадили его в инвалидную коляску и так везли до стоянки", - кричал Жозе Моуринью после матча, который был действительно проклятым, ведь дальше из-за травмы головы потерял сознание еще и Кудичини, и завершал матч в воротах Джон Терри.
Уже в больнице стало ясно, что у Чеха вдавленный перелом черепа. Еще немного — и он бы умер.
Ну, а когда вернулся через 105 дней, то уже в шлеме, который отныне надевал до конца карьеры.
Já podes comprar o capacete de Petr Cech para te aqueceres no inverno ❄️ pic.twitter.com/nYeCgAfJsG— B24 (@B24PT) October 8, 2016
Вообще этот шлем регбийный, и сначала Чех одел модель новозеландской Canterbury, но поскольку "Челси" играл в Adidas, а Чехия — в Puma, то это пришлось урегулировать. В итоге Adidas даже линейку регбийной экипировки выпустил, вдохновившись историей вратаря.
Ну, а Чех продолжил побеждать. Уже в шлеме он еще трижды становился самым надежным вратарем АПЛ, дважды признавался лучшим кипером Лиги чемпионов, выигрывал оба турнира, установил рекорд по матчам за Чехию — 124.
Также у Петра Чеха до сих пор больше всех "сухарей" в истории АПЛ — аж 202.
Он никогда не забудет тот вечер в Рэдинге, но и со страхом не живет — даже играет с полупрофи в хоккей. Говорит, что в детстве пошел в футбол, поскольку там экипировка дешевле.
Here he comes! | #EIHL— Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) November 25, 2023
Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. ???? pic.twitter.com/u0kaSRRTjO
Ну, и еще Чех рассказал один секрет — оказывается, у него слабый череп, потому что он родился в тройне с сестрой Шаркой и братом Михалом, умершим в младенчестве. По идее, с таким вообще не место в контактном спорте, но если задатки легенды — то, конечно, можно все.
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