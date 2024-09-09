Лига наций. Холанд принес победу Норвегии, Шешко хет-триком разгромил казахов

Лига наций. 2 тур. Лига В

09.09.2024. Стадион Уллевол (Осло)

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Норвегия - Австрия 2:1

Норвегия: Нюланд, Риерсон, Эстигор, Ганче-Ольсен (Гундерсен 28), Вулф, Эдегор (Торствед 66), Берг (Торсбю 46), Берге, Серлот (Лангас 90+7), Мюхре (Нуса 46), Холанд

Австрия: Пенц, Мвене (Кверфельд 57), Пош, Лингарт, Прасс, Забитцер, Зайвальд, Лаймер, Шмид (Арнаутович 78), Виммер (Штегер 78), Баумгартнер (Зайдль 68)

Предупреждения: Мвене 24

Голы: Мюхре 9, Холанд 80 - Забитцер 37

Словения, Австрия, Норвегия и Казахстан в 1-м туре Лиги наций заработали по одному очку. Группа из этих команд уже является интересной хотя бы интригой. Трудно так сразу сказать, кто будет первым, кто вторым и так далее.

Во 2-м туре Норвегия принимала дома Австрию. Эти коллективы называют фаворитами на лидерство в группе. Поэтому в очном поединке у обоих было большое желание забрать максимум очков. Игра началась под аккомпанемент норвежского дождя. Как ни странно, родным он оказался для хозяев. Норвегия в первые 30 минут полностью прижала австрийцев к их воротам.

То ли гости были какими-то напуганными, то ли просто выполняли установку тренера перетерпеть стартовые минуты, но на пользу им это не сыграло. Уже на 9-й минуте норвежцы открыли счет. Серлот классно обыграл соперника примерно в центре поля, протащил мяч и отдал на Мюхре. А тот прицельно пробил сквозь двух защитников в правый угол ворот. В дальнейшем ничего серьезного хозяева не создавали, хотя и пытались.

Последняя треть тайма прошла по инициативе Австрии. Все же, команда Рангника приехала сюда не отбиваться весь матч. Не тот статус. На 29-й минуте неплохо пробил Мвене. Жаль, что немного неточно. А вот через 8 минут забить удалось. Только не Мвене, а капитану Забитцеру. Отмечаем великолепный пас Виммера, который сделал полдела.

Во втором тайме мяч вернулся к ногам норвежцев. И если в первой 45-минутке Австрия его со временем забрала, то на этот раз сделать это не получилось. Не знаем почему так бесцветно выступили сегодня австрийцы. Возможно усталость. Хотя, по такой логике, у хозяев она тоже должна была бы быть...

Серьезных моментов у обоих ворот не возникало. К невеселой ситуации еще и присоединилась травма Эдегора. Капитана пришлось менять. В середине тайма опасно пробил Нуса. С этим выстрелом справился голкипер.

На 80-й минуте Норвегия сумела забить 2-й мяч. Это произошло довольно неожиданно. Холанд подобрал мяч прямо у ворот соперника, выиграл единоборство у защитника (шансов у бедного австрийца не было) и пробил по центру ворот, сквозь вратаря.

Норвегии таки забирает 3 очка. Возможно матч казался ничейным, но во втором тайме немного ближе к победному голу были именно хозяева. У Австрии причин для радости нет - одно очко за два матча.

Лига наций. 2 тур. Лига В

09.09.2024. Стадион Стожице (Любляна)

Словения - Казахстан 3:0

Словения: Облак, Брекало (Куртич 87), Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович (Иличич 77), Гнезда Черин, Елсник, Млакар (Горенц Станкович 64), Шешко (Балковец 87), Целар (Випотник 64)

Казахстан: Шацкий, Быстров (Скворцов 76), Малый (Касым 46), Марочкин, Алип, Оразов (Астанов 57), Тагиберген, Зайнутдинов, Вороговский, Самородов (Чесноков 46), Аймбетов (Жаксылыков 76)

Предупреждения: Млакар 20, Целар 37 - Малый 35

Голы: Шешко 23, 28, 63

В параллельном поединке группы встречались Словения и Казахстан. Если говорить коротко - шансов у гостей не было. Все знают о мощи словенцев, а тем более на своем поле. Команда Кека создала кучу моментов и заслуженно победила.

Герой матча - Беньямин Шешко. Нападающий оформил хет-трик и благодаря этому вышел в лидеры лучших бомбардиров Лиги наций. Вспоминаем, что Шешко отмечался и в 1-м туре. Итак, словенец имеет в активе уже 4 гола.