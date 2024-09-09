Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга
Все из-за физической формы игрока
EURO2024 Twitter
Скандальный форвард "
Такое решение принял наставник сборной Люксембурга Люк Хольц:
"Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-нибудь с этим делает.
Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано", - рассказал Шольц.
Напомним, что Жерсон с 17 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Люксембурга.
Популярное сейчас
- Украинский голкипер перебрался в чемпионат Беларуси
- УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
- Маркевич: Я ожидал несколько иного стартового состава с Албанией
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре