Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга

Скандальный форвард " Динамо " Жерсон Родригеш, который выступает за китайский клуб "Гуанси Халиао", был исключен из заявки сборной Люксембурга на сентябрьские матчи Лиги наций.

Такое решение принял наставник сборной Люксембурга Люк Хольц:

"Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-нибудь с этим делает.

Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано", - рассказал Шольц.