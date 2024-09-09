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Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга

Лига наций УЕФА
Обновлено

Все из-за физической формы игрока

Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга

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Скандальный форвард "Динамо" Жерсон Родригеш, который выступает за китайский клуб "Гуанси Халиао", был исключен из заявки сборной Люксембурга на сентябрьские матчи Лиги наций.

Такое решение принял наставник сборной Люксембурга Люк Хольц:

"Не хочу скрывать, что его физическое состояние меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-нибудь с этим делает.

Это не пренебрежение с моей стороны, чисто дисциплинарное решение. Причины этой санкции остаются внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это тоже полезно. О возвращении в сборную Родригеса говорить еще рано", - рассказал Шольц.

Напомним, что Жерсон с 17 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Люксембурга.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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