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ЛН. Франции лучше без Мбаппе и Гризманна, Италия добивается 2:1 над Израилем
"Ле Бле" реабилитируются за пятницу
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Лига Наций. Группа А2. Второй тур
Десин-Шарпьё. "Групама Стадиум"
Франция - Бельгия 2:0
Голы: Коло Муани 29, Дембеле 57
Франция: Маньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Гендузи (Гризманн 80), М. Коне, Канте (Ю. Фофана 90+3), Дембеле (Олисе 80), Коло Муани (Мбаппе 67), М. Тюрам (Баркола 67)
Бельгия: Кастеельс, Кастань (Менье 83), Фаес, Дебаст, Теат, Онана, Тилеманс (Мангала 60), Лукебакио (Бакайоко 60), Де Брюйне, Доку (Дюранвиль 83), Опенда (Де Кетеларе 69)
Предупреждения: М. Коне 4, Динь 7 - Опенда 7
Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
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Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль - Италия 1:2
Голы: Абу Фани 90 - Фраттези 38, Кен 62
Израиль: Джерафи, Йехезкель, Нахмиас, Шломо, Ревиво, Лави (Джабер 46), Дор Перец (Сафури 67), Каниковски (Абу Фани 67), Абада (Давид 78), Соломон, Халайли (Глух 46)
Италия: Доннарумма, Гатти, Буонджорно, Бастони, Белланова (Камбиазо 63), С. Риччи (Дзакканьи 86), Тонали, Фраттези, Димарко (Удоджи 71), Распадори (Брешианини 63), Кен (Ретеги 86)
Предупреждения: Джабер 88, Йехезкель 90+1, Ревиво 90+4 - Гатти 73
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
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