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Лига наций УЕФА

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ЛН. Франции лучше без Мбаппе и Гризманна, Италия добивается 2:1 над Израилем

Лига наций УЕФА

"Ле Бле" реабилитируются за пятницу

ЛН. Франции лучше без Мбаппе и Гризманна, Италия добивается 2:1 над Израилем

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А2. Второй тур

Десин-Шарпьё. "Групама Стадиум"

Франция - Бельгия 2:0

Голы: Коло Муани 29, Дембеле 57

Франция: Маньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Гендузи (Гризманн 80), М. Коне, Канте (Ю. Фофана 90+3), Дембеле (Олисе 80), Коло Муани (Мбаппе 67), М. Тюрам (Баркола 67)

Бельгия: Кастеельс, Кастань (Менье 83), Фаес, Дебаст, Теат, Онана, Тилеманс (Мангала 60), Лукебакио (Бакайоко 60), Де Брюйне, Доку (Дюранвиль 83), Опенда (Де Кетеларе 69)

Предупреждения: М. Коне 4, Динь 7 - Опенда 7

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

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Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль - Италия 1:2

Голы: Абу Фани 90 - Фраттези 38, Кен 62

Израиль: Джерафи, Йехезкель, Нахмиас, Шломо, Ревиво, Лави (Джабер 46), Дор Перец (Сафури 67), Каниковски (Абу Фани 67), Абада (Давид 78), Соломон, Халайли (Глух 46)

Италия: Доннарумма, Гатти, Буонджорно, Бастони, Белланова (Камбиазо 63), С. Риччи (Дзакканьи 86), Тонали, Фраттези, Димарко (Удоджи 71), Распадори (Брешианини 63), Кен (Ретеги 86)

Предупреждения: Джабер 88, Йехезкель 90+1, Ревиво 90+4 - Гатти 73

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

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