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Спаллетти о победе над Израилем: Игроки были организованы, упорядочены и ждали правильного момента

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Спаллетти о победе над Израилем: Игроки были организованы, упорядочены и ждали правильного момента

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Италия на выезде одержала победу над Израилем со счетом 1:2. Это был первый случай, когда итальянский тренер выпустил со старта пятерых игроков, родившихся в 2000 году или позже. Впрочем, после поединка Лучано Спаллетти похвалил именно зрелость в принятии решений своими подопечными.

"Это была великолепная игра, потому что было очень много опасных моментов, о которых мы говорили, и мы увидели их сегодня, особенно в первом тайме. Они сидят глубоко, ты можешь устать и не принимать правильных решений, в середине поля много движения, поэтому становится трудно найти эти возможности для передачи. Тот факт, что игроки были организованы, упорядочены и ждали правильного момента, был признаком большой зрелости. С тактической точки зрения, ребята хорошо знают свои позиции, но сейчас они придерживаются тех позиций, которые они имеют на клубном уровне. Они знают, где будет другой, и мы увидели, что во втором тайме пас стал намного лучше", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Добавим, что следующий матч сборная Италии сыграет 10 октября дома против Бельгии.

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Италия Лучано Спаллетти Лига Наций
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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