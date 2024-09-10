Спаллетти о победе над Израилем: Игроки были организованы, упорядочены и ждали правильного момента

Вчера Италия на выезде одержала победу над Израилем со счетом 1:2. Это был первый случай, когда итальянский тренер выпустил со старта пятерых игроков, родившихся в 2000 году или позже. Впрочем, после поединка Лучано Спаллетти похвалил именно зрелость в принятии решений своими подопечными.

"Это была великолепная игра, потому что было очень много опасных моментов, о которых мы говорили, и мы увидели их сегодня, особенно в первом тайме. Они сидят глубоко, ты можешь устать и не принимать правильных решений, в середине поля много движения, поэтому становится трудно найти эти возможности для передачи. Тот факт, что игроки были организованы, упорядочены и ждали правильного момента, был признаком большой зрелости. С тактической точки зрения, ребята хорошо знают свои позиции, но сейчас они придерживаются тех позиций, которые они имеют на клубном уровне. Они знают, где будет другой, и мы увидели, что во втором тайме пас стал намного лучше", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Добавим, что следующий матч сборная Италии сыграет 10 октября дома против Бельгии.