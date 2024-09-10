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Хет-трик новичка Бенфики. Турция - Исландия 3:1. Видео голов и обзор матча
Топ-перфоманс от Актюркоглу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции обыграла национальную команду Исландии в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.
Победу туркам принёс хет-трик новоиспечённого вингера "Бенфики" Керема Актюркоглу. У гостей единственный гол забил Виктор Палссон.
9 сентября. Лига наций B, группа 4. 2-й тур.
Турция – Исландия – 3:1
Голы: Актюркоглу 2, 52, 88 – Палссон 37
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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