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Хет-трик новичка Бенфики. Турция - Исландия 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Топ-перфоманс от Актюркоглу

Хет-трик новичка Бенфики. Турция - Исландия 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Турции обыграла национальную команду Исландии в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.

Победу туркам принёс хет-трик новоиспечённого вингера "Бенфики" Керема Актюркоглу. У гостей единственный гол забил Виктор Палссон.

9 сентября. Лига наций B, группа 4. 2-й тур.

Турция – Исландия – 3:1

Голы: Актюркоглу 2, 52, 88 – Палссон 37

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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