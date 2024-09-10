Дидье Дешам о свисте болельщиков во время игры с Бельгией: Я не думаю, что это на пользу французской команде

После неприятного домашнего поражения от итальянцев, сборная Франции в Лионе переиграла в рамках второго тура Лиги наций Бельгию (2:0). Уже несколько лет подряд Дидье Дешам является объектом критики во главе национальной команды. Вчера "синих" освистывали собственные болельщики, учитывая последние выступления сборной. После поединка главный тренер отметил, что такое поведение фанатов положительно не влияет на французскую команду.

"Я не слышал свиста. Но знаете, я не скажу, что родился с критикой, но это часть игры, это моя ответственность, и я погружен во все происходящее. Это не влияет на меня, но влияет на игроков, на окружение... Когда вы приходите, вы поддерживаете французскую команду, поэтому свист... Если люди недовольны или разочарованы, они могут это выразить, но когда игроки на поле... Я не думаю, что это на пользу французской команде", - цитирует Дидье Дешама Foot Mercato.

Добавим, что следующий матч сборная Франции сыграет 10 октября на выезде с Израилем.