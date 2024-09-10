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Решающий гол Холанда. Норвегия - Австрия 2:1. Видеообзор матча

Лига наций УЕФА

Коллектив Рангника потерпел выездное поражение

Решающий гол Холанда. Норвегия - Австрия 2:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Норвегия вырвала три очка в матче второго тура группового этапа Лиги наций против Австрии.

В первом тайме соперники обменялись одним забитым мячом, а под занавес встречи победу "викингам" принёс гол звёздного центрфорварда Эрлинга Холанда.

Лига наций. 2 тур. Лига В

09.09.2024. Стадион Уллевол (Осло)

Норвегия - Австрия 2:1

Голы: Мюхре 9, Холанд 80 - Забитцер 37

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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