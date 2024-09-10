Тедеско - после 0:2 против Франции: Их уровень был немного выше нашего

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о том, что пошло не так для его подопечных в матче с Францией (0:2) в Лиге наций.

"После 25 минут мы сникли. После такого начала игры уходить с поля, проиграв, обидно. Нормально, что мы разочарованы. У нас было три шанса, один из которых был явным шансом забить гол, но это проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время.

В начале мы действовали интенсивно, а затем немного потеряли преимущество. Мы были недостаточно терпеливы и начали слишком много рисковать.

Если говорить о Франции, то можно увидеть игроков, которые делают разницу. Игроки в полузащите могут отобрать мяч и рвануться вперед. Сегодня их уровень был немного выше нашего", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.