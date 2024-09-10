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Тедеско - после 0:2 против Франции: Их уровень был немного выше нашего
Проблемы с реализацией дались в знаки
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о том, что пошло не так для его подопечных в матче с Францией (0:2) в Лиге наций.
"После 25 минут мы сникли. После такого начала игры уходить с поля, проиграв, обидно. Нормально, что мы разочарованы. У нас было три шанса, один из которых был явным шансом забить гол, но это проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время.
В начале мы действовали интенсивно, а затем немного потеряли преимущество. Мы были недостаточно терпеливы и начали слишком много рисковать.
Если говорить о Франции, то можно увидеть игроков, которые делают разницу. Игроки в полузащите могут отобрать мяч и рвануться вперед. Сегодня их уровень был немного выше нашего", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
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