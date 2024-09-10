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Тедеско - после 0:2 против Франции: Их уровень был немного выше нашего

Лига наций УЕФА

Проблемы с реализацией дались в знаки

Тедеско - после 0:2 против Франции: Их уровень был немного выше нашего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о том, что пошло не так для его подопечных в матче с Францией (0:2) в Лиге наций.

"После 25 минут мы сникли. После такого начала игры уходить с поля, проиграв, обидно. Нормально, что мы разочарованы. У нас было три шанса, один из которых был явным шансом забить гол, но это проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время.

В начале мы действовали интенсивно, а затем немного потеряли преимущество. Мы были недостаточно терпеливы и начали слишком много рисковать.

Если говорить о Франции, то можно увидеть игроков, которые делают разницу. Игроки в полузащите могут отобрать мяч и рвануться вперед. Сегодня их уровень был немного выше нашего", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
10.09.2024 в 10:10
Доменик, тот стиль игры под который пытаешься настроить сборную Бельгии, не подходит ей чисто технически. Загнал тупо в центр главных технарей команды, пытается играть от обороны....полный треш.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
10.09.2024 в 10:10
Доменик, тот стиль игры под который пытаешься настроить сборную Бельгии, не подходит ей чисто технически. Загнал тупо в центр главных технарей команды, пытается играть от обороны....полный треш.
Ответить
0
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