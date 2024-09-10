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Столе Сольбаккен: Мы дали хороший бой и заслужили победу
Впрочем, не обошлось без потерь для скандинавов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После нулевой ничьей в Казахстане, сборная Норвегии дома сумела переиграть Австрию со счетом 2:1. В последнее время Столе Солбаккена много критикуют из-за невыразительной игры в нападении, учитывая класс игроков национальной команды. После поединка главный тренер хозяев отметил, что его подопечные дали бой сильному сопернику, а также он не уверен насчет срока возвращения на поле Мартина Эдегора, который во втором тайме получил повреждение.
"Первые 20 минут прошли очень хорошо, но мы не смогли поддерживать интенсивность защиты в 4-4-2. Возможно, мне стоило изменить ее немного раньше, но мы продержались до перерыва. Затем мы собрались в перерыве и приняли новую стратегию, и во втором тайме мы были лучше и контролировали игру. Мы были уставшие, и в последние пять-шесть минут было несколько игроков, которые еле шли. Тогда мы висели на волоске. Я не могу ничего сказать о степени травмы, но он [Эдегор] чувствовал сильную боль и не мог продолжать. Важно, что ребята одержали хорошую победу над командой, которая фантастически выступила на чемпионате Европы и является стабильно хорошей командой. Я горжусь ими. Мы дали хороший бой и заслужили победу. Я играю в этом наименьшую роль, но ребята сейчас сидят в раздевалке с хорошим настроением", - заявил Столе Сольбаккен.
Добавим, что следующий матч Норвегия сыграет 10 октября дома против Словении.
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